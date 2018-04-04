روسيا تخسر تصويتا على مقترحها فتح تحقيق مشترك في تسميم جاسوس سابق ببريطانيا

قال مصدر دبلوماسي، اليوم الأربعاء، إن روسيا خسرت تصويتا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يسعى لفتح تحقيق مشترك جديد في تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وأضاف أن التصويت جاء بواقع رفض 15 للمقترح الروسي مقابل موافقة ستة فقط.

كانت روسيا تقدمت بالمقترح الخاص بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بسبب عدم دعوة بريطانيا لها للمشاركة في تحقيق تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمقرر أن تظهر نتائجه الأسبوع المقبل.

وقال المصدر الدبلوماسي إن الصين وأذربيجان والسودان والجزائر وإيران ساندت التحرك الروسي.

وامتنعت 17 دولة عضوا عن التصويت.

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