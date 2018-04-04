الكبير يتهم ديوان المحاسبة بالتسبب فى أزمتي السيولة وسعر الصرف

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خطاباً إلى رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك رداً على طلب ديوان المحاسبة من المصرف المركزي اتخاذ بعض الإجراءات .

الخطاب أشار إلى استغراب المصرف المركزي من تصريحات ديوان المحاسبة بشأن عدم التعاون و اتهام الديوان للمركزي باتخاذ اجراءات لم تُمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته .

و أوضح خطاب محافظ المركزي أن تدخل ديوان المحاسبة الصريح في عمل المصرف المركزي و تجاوزه لطبيعة عملة الرقابي أربك القطاع المصرفي و فاقم أزمتي السيولة و تذبذب سعر الصرف كما بيَّن أن عدم استجابة موظفي المصرف المركزي لطلبات الحضور المُوجهة إليهم من الديوان جاء نظراً لعدم اتباع الديوان للمسلك القانوني السليم .

و أشار خطاب المركزي إلى أن حجب منظومة الإعتمادات المستندية عن موظفي ديوان المحاسبة كان لسبب صريح و مبني على أساس المحافظة على سلامة البيانات و المعلومات و ذلك بعد قيام بعض موظفي ديوان المحاسبة بانتهاك اتفاقية عدم الإفصاح الموقعة مع إدارة المعلومات بالمصرف المركزي و هو ماتوجب حجب المنظومة عنهم.

هذا وأبدى محافظ المصرف المركزي بحسب الخطاب استغرابه من تدخل ديوان المحاسبة في صلب اختصاصه و اختصاص المصارف التجارية رغم اخفاقه في مهمته و عدم مراجعته الحساب الختامي للدولة و اعتماده منذ عام 2007 و عدم مراجعة الحساب الختامي للمركزي و المصارف التجارية منذ عام 2010 و عدم مراجعة معظم ميزانيات الدولة الأمر الذي ترتب عليه هدر في المال العام و تفشي للفساد و اضعاف سمعة الدولة الليبية و إدراجها في ذيل قائمة الشفافية ضمن دول العالم و إرباك علاقة المصارف الليبية بالمؤسسات الدولية في الخارج.

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