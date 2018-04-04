وزير يمني يدين استمرار الحوثيين بتهديد الملاحة الدولية

أدان عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء، "استمرار الحوثيين بتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر".

وقال الوزير "إن استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية سفينة سعودية قبالة ميناء الحديدة (غربي اليمن) يعد عملاً إرهابيًا، وتجاوزًا خطيرًا، ومخالفًا للقوانين الدولية والإنسانية".

وأضاف "أن تواجد الميليشيا المسلحة الحوثية في ميناء الحديدة يجعله ميناء عسكريًا وليس إغاثيًا، وتستخدمه الميليشيا لتهديد الملاحة الدولية والأمن والجوار الإقليمي والدولي".

وطالب فتح الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين لتسليم كافة الموانى والمطارات للحكومة الشرعية، أو تنفيذ مبادرتها حول إدارة الميناء.

وتتمثل المبادرة بانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة، وتسليمها لطرف ثالث محايد.

وأوضح فتح "أن بقاء الميناء تحت سيطرة الميليشيا يهدد أكثر من 30 بالمائة من التجارة الدولية التي تمر في المياه الدولية".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته الكاملة إزاء كافة "التهديدات التي تقوم بها مليشيا الحوثي والضغط عليها بكل السبل والوسائل، لإيقاف كافة أشكال الانتهاكات والتهديدات، والوقوف الحازم والجاد تجاه هذه التجاوزات وتحميلها كافة المسئولية عن تهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وأردف "الصمت حيال ذلك أمر غير مقبول".

وكانت الولايات المتحدة قد دعت الحوثيين في وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى وقف تصعيد الصراع في اليمن وإبداء الالتزام بالحوار.

يُذكر أن أمس الثلاثاء، اتهمت قيادة التحالف العربي، الحوثيين بمهاجمة سفينة نفط سعودية قبالة سواحل اليمن، في حين رفض الحوثيون الرد على هذه الاتهامات حتى الآن.

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