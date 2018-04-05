الشعر القصير موضة 2018.. اختاري ما يناسبك من 8 قصات

ترغب كل فتاة لعمل نيولوك جديد في شكلها، بعد انتهاء فصل الشتاء، فالصيف يساعدك على التغيير والنشاط والحيوية، وموضة هذا العام هي الشعر القصير، الذي لم يعد فقط ملجأ للتخلص من مشكلة تساقط الشعر، فهو موضة تحب الفتاة الظهور بها، ويعطيكي لمسة جمالية أنيقة.

الإقبال على الظهور بشعر طويل وتركيب الإكستشن، لم يعد كما كان، فالشعر القصير موضة هذا العام، ونقدم لكي ما يناسبك من هذه القصات، وما الشكل الذي يناسب وجهك..

1- قصة التدريج الجانبي مع تدرج لون الصبغة أيضًا، فانتشر مؤخرا تقليدا لنجوم الفن الغربي، بقص الشعر من جانب واحد فقط، مع الاعتماد على صبغه بلون يناسب بشرتك.

2- الكاريه فوق الأذن، هي فكرة مناسبة وتساعدك على التحرر وصعوبة لم الشعر الطويل، أو عمل تسريحات به، خاصة في فصل الصيف، فهي أطول بقليل من الشعر الجارسون وأقصر قليلاً من الشعر الكاريه، أقرا أيضًا.. حاربي الشعر الأبيض بـ10 وصفات طبيعية.. منها الفراولة والسمك

3- إذا رغبتي في إظهار عنقك، يمكن استخدام قصة قصيرة جدًا، فاستعيني بـ "الجارسون"، ولكن قد تسمعين نقدا من بعض الأشخاص، خاصة أن كلمة جارسون فى اللغة الفرنسية تعني الولد، والبنت التي تقوم بها تشبه الرجل بشكل كبير، ولكن يمكنك التخلص من كل ذلك بترك خصلة من الأمام لتعطي لمسة أنثوية، أو استخدمي إكسسوارات الشعر لإضافة مظهر جميل.

4- تسريحة الشعر المربع القصيرة، يمكنك القيام بها في حالة واحدة وهي إذا كان وجهك مثلثا، تناسبك إذا كنتي قصيرة أو طويلة، أقرا أيضًا.. تخلصي من قشرة الشعر بـ12 وصفة.. البيض والبصل يحلان الأمر

5- إذا كان لديك مشكلة في اتساع الجبهة، يمكنك تغيير شكل شعرك، وعمل قصة تغطية جبهتك، فهي تعطيكي شكلا جميلا أنثويا، و نراها مناسبة للأطفال، أقرا أيضًا.. 10 نصائح لتجنب الشيخوخة المبكرة.. استعملي الطماطم والموز

6- إذا رغبتي في إخفاء الأذنين خاصة إذا كانت كبيرة في الحجم، استخدمي قصة الكاريه، فهي تغطي أذنك وتعطيكي شكلا مميزا، فهي تناسب العنق القصير، واحذري استخدامها إذا كان وجهك مربعا.

7- صاحبة الوجهه المربع تناسبها القصات المتدرجة، وأيضًا صاحبات العنق الرفيع والطويل أو صاحبات الأكتاف الضخمة، ولو وشك مدور يناسبك قصة (الويفى بوب)، قصة بسيطة لكن كمان جذابة وحلوة جدا، يكون شعرك قصيرا لحد الرقبة ومرفوع قليلا من الخلف.

8- قصة الشعر المدرج الناعم، هي تقليدية وتلجأ لها معظم الفتيات، فهي تضيف لمسة جمالية بسيطة وتجعل شكلك جميلا، ويناسبها أكثر من تسريحة.

قصي شعرك لو حابه تجربي، فالشعر القصير يبرز جمالك ويوضح ملامح وجهك بشكل أقوى، فقط اختاري من تذهبين له لعمل القصة حتى لا يتلفه، كما عليكي بغسله جيدًا والاهتمام بنظافته، وتناول المياه والخضروات الطازجة بشكل كاف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا