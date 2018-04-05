لمعي رخامة المطبخ بـ8 طرق سهلة.. ابتعدي عن الليمون والخل

رخامة المطبخ من أهم الأماكن داخل مطبخك التي يجب أن تكون نظيفة، لتمكنك من إعداد وجبات شهية لأطفالك، فيجب الاهتمام بها وتنظيفها بشكل يومي، حتى لا تتراكم عليها بقايا الطعام وتسبب رائحة سيئة أو بقعا يصعب إزالتها لاحقا.

يمتاز الرخام أو الجرانيت بسهولة تنظيفه وتلميعه، ولكن من عيوبه سهولة جرحه وخدشه إذا استخدمت طرقا خاطئة في التعامل، لذلك اهتمي بالوصفات الطبيعية والطرق التي تساعدك في ذلك، ومنها..

1- احرصي على إزالة أي بقع بشكل فوري، حتى لا تسبب خدوشا أو تلفا وبقعا في الرخامة، وتؤثر على لونها إذا تجاهلت تنظيفها، كما أنها ستكون بيئة مناسبة لنمو الحشرات.

2- ابتعدي عن الخل والليمون أو أي مواد حمضية لتنظيف الرخام، ﻷنه يسبب الحفر والخدوش، يمكنك استخدام البيكنج صودا فهي من المواد الطبيعية الرخيصة التي تجعلك تحصلين على نفس النتيجة، اقرأ أيضًا.. 7 طرق منزلية فعالة للتخلص من دهون البوتاجاز

3- إذا كان الاتساخ لم يترك بقعا، فاحرصي على تنظيف الرخامة من الأتربة بأي قطعة قماش مخصصة لذلك، ثم استخدمي خليط المياه والصابون وفرشاة لتنظيفها، وامسحي بعد ذلك بإسفنجة نظيفة.

4- إذا كانت البقع كبيرة، استخدمي الصودا، بعد إضافتها للماء الدافئ، وإذا قمت بهذه الطريقة ستسرعين في عملية التنظيف حتى لا يتأثر البلاط بالصودا، اقرأ أيضا.. «أطفالك بيشخبطوا على الحيط؟».. تخلصي من البقع بالخل ومعجون الأسنان

5- احرصي على تعقيم الرخام بعد تنظيفه لضمان سلامة الطعام بعد استخدامه عليه، استخدمي زجاجة بخاخة ضعي خليطا من الخل المخفف بالمياه، ورشي على الرخام ثم امسحيها بإسفنجة نظيفة.

6- في حال سقوط بقع من الحبر يمكنك إزالتها بالأسيتون الخاص بالمناكير، ولكن احرصي على تعقيم الرخامة بالمياه والخل بعد هذه العملية، للتخلص من الرائحة النفاذة، اقرأ أيضًا.. 8 طرق طبيعية لتلميع السيراميك.. واحذري النشادر والكلور

7- ابتعدي عن التزاحم على الرخامة، فلا داعي لوضوع كاسات معالق وأطباق لا تستخدميها، ضعي فقط ما تحتاجين إليه وتستخدمينه بشكل يومي، وضعي بخاخة من الخل والمياه لاستخدامها في المساء بعد الانتهاء من إعداد الوجبات لتنظيف الرخامة بها.

8- احرصي على استخدام مساند للأكواب وأوعية الطعام، بدلا من وضعها مباشرة على الرخام، حتى لا تؤثر سخونة الطعام على الرخام ويتسبب في خدوش.

بالخطوات السابقة تحصلين على رخامة نظيفة لامعة، تمكنك من إعداد وجبات الطعام الشهية لأطفالك، بعيدًا عن الجراثيم والبكتيريا التي قد تسببها بقايا الطعام التي تتركينها على الرخامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا