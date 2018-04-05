7 فوائد لدبس الرمان تحميكي من التجاعيد

معظمنا يعشق حبوب الرمان، فهي تحتوي على فوائد كبيرة للجسم، وتدخل في الكثير من الوصفات العلاجية للبشرة وإنقاص الوزن، من خلال دبس الرمان، الذي يمكن إعداده من حبوب الرمان، فهو يحتوي على مواد مغذية ومضادات أكسدة وفيتامين e وc.

يمكنك تناول الرمان والاستفادة منه من خلال وضعه في مياه ساخنة على النار، مع كمية من السكر، للحصول على دبس الرمان، الذي يساعد في إنقاص الوزن والوقاية من السرطان والقلب، كما أن له فوائد عديدة للحفاظ على نضارة بشرتك، سنتناولها بالتفصيل هذا الموضوع..

1- يحتوي دبس الرمان على فيتامين B بكل أنواعه، ومنها (B1، B3، B5)، إضافة إلى مضادات الأكسدة، لذلك هو يساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة والتقدم في السن.

2- يساعدك دبس الرمان في ترطيب البشرة خاصة مع تقلبات الطقس، وتغير الفصول، فهو يعمل على المحافظة على نعومة البشرة ونضارتها لأنه يحتوي على فيتامين c المفيد جدا لبشرتك.

3- دبس الرمان يساعدك في إزالة الشوائب من البشرة، لأنه يحتوي على البوتاسيوم، فهو يعمل على تحفيز البشرة لإنتاج الكولاجين المتسبب الرئيسي في حمايتك من التجاعيد.

4- يمكنك عمل ماسك من دبس الرمان للحصول على الترطيب، من خلال خلطه مع ماء الورد، ووضعه على وجهك، ثم فركه برقة وغسله بالماء الفاتر.

5- يمكنك استخدام دبس الرمان كمقشر للبشرة، للتخلص من الجلد الميت، كل ما عليكي هو خلطه مع العسل وزيت الزيتون، لدقائق، فهذا الماسك يعمل على نضارة البشرة ويغذيتها، وستشاهدين الفرق في دقائق.

6- مشكلات حبوب البشرة تزعج الكثير من الفتيات، ولكن دبس الرمان يمكن أن يساعدك من خلال خلطه مع الليمون أو البرتقال، وعمل قناع على الوجه لدقائق ثم شطفه بالماء الفاتر.

7- يحتوي دبس الرمان على مادة أنتوثيانين التي تقضي على الكلف والنمش، وذلك يساعدك في التخلص من الإرهاق، وإضفاء الحيوية إلى بشرتك.

بهذه الوصفات تستطيعين الاستفادة من دبس الرمان، في علاج بشرتك وحمايتها من التجاعيد والإرهاق، واحرصي على تناول كميات كبيرة من المياه، مع التركيز على الخضراوات والفواكهه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا