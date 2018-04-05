برشلونة يكتسح روما برباعية في دوري الأبطال

كتب: علي الزيني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على نظيره فريق روما الإيطالي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الكامب نو"، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

في الدقيقة السابعة سجل لويس سواريز هدف التقدم لبرشلونة، ألغاه الحكم بداعي التسلل، وفي الدقيقة 18 حرم القائم الفريق الكتالوني من هدف التقدم بعد تسديدة راكيتيتش، وفرض "البلوجرانا " سيطرته على مجريات اللعب لكن دفاع "الجيلاروسي" تألق فى تشتيت الهجمات على مرماه، قبل أن يحرز قائده دانييل دى روسى هدفًا بالخطأ فى شباك فريقه مع الدقيقة 38 من عمر اللقاء مانحًا التقدم لفائدة أصحاب الأرض، بعد تمريرة ثنائية بين كل من إنييستا وميسي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

بدأ البارسا الشوط الثاني بضغط لتأمين الفوز، حيث واصل أليسون تألقه بإنقاذ هدف مؤكد من تسديدة ميسي، وفي الدقيقة 55 لعب راكيتيتش كرة عرضية، انقض عليها صامويل أومتيتي، قبل أن يكملها كوستاس مانولاس مدافع روما بالخطأ في مرماه.

تفكك فريق روما بعد الهدف الثاني، وظهرت المساحات في خط دفاعه، حيث وصلت الكرة إلى لويس سواريز ليراوغ بكل هدوء، ويسدد كرة أبعدها أليسون، وأكملها جيرارد بيكيه في الشباك.

وسدد ميسي أكثر من كرة على المرمى، لكن دون جدوى، بينما رمى مدرب روما بكل أوراقه الهجومية سعيًا لتضييق الفارق، حيث أشرك ستيفان الشعراوي وجريجوري ديفريل مكان فلورينزي ودي روسي.

وفي الدقيقة 78 أخطأ تير شتيجن في إخراج الكرة، لتصل إلى ديفريل ليسددها قوية، إلا أن الحارس الألماني تدارك موقفه، وأنقذ مرماه من هدف مؤكد بصعوبة بالغة، بعدها سدد دييجو بيروتي كرة قوية في المقص الأيسر، أبعدها تير شتيجن بصعوبة.

ووسط ارتباك من دفاع البارسا، لعب بيروتي كرة بينية، وصلت إلى إيدين دجيكو، ليضعها في الشباك مسجلا الهدف الأول، بعدها شارك أندري جونيز ودينيس سواريز مكان سيرجي روبيرتو وإنييستا لتأمين الموقف في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 87، فشل دفاع روما في تشتيت كرة عرضية سيميدو داخل منطقة الجزاء، ليعاقبه لويس سواريز بتسديدة في الشباك ليختتم رباعية الفريق الكتالوني، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية سدد كولاروف ركلة حرة فوق العارضة بقليل، ليقترب أصحاب الأرض من التأهل إلى الدور قبل النهائي.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم الثلاثاء القادم، على ملعب الأولمبيكو في روما.

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