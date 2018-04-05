صلاح يتعرض للإصابة أمام السيتي.. ويغادر الملعب

كتب- محمود السيد

تعرض الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، لإصابة عضلية أمام مانشستر سيتي الجارية الآن في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقامة في ملعب "الأنفيلد".

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 52 من زمن اللقاء بعد معاناته من إصابة عضلية ليستبدل بالهولندي جيورجينهو فاينالدوم من قبل الألماني يورجن كلوب.

وكان محمد صلاح افتتح التسجيل لليفربول، وصنع الهدف الثالث لساديو ماني أمام مانشستر سيتي قبل أن يخرج مصابا.

سجل محمد صلاح 38 هدفًا في كل البطولات مع ليفربول في الموسم الجاري منهم 23 هدفا في 23 مباراة بملعب الريدز.

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