محمد صلاح يسجل ويصنع في سحق ليفربول لمانشستر سيتي بثلاثية

سحق فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفه مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت بملعب "الأنفيلد".

سجل أهداف ليفربول محمد صلاح وتشامبيرلين وساديو ماني في الدقائق 12 و21 و31 من زمن اللقاء.

استحوذ فريق مانشستر سيتي على الكرة منذ انطلاقة اللقاء كأسلوب الإسباني بيب جوارديولا المعتاد منذ قدومه إلى ملعب "الاتحاد" في صيف 2016، بينما ليفربول لعب بهدوء، والاعتماد على سرعات الثلاثي ماني ومحمد صلاح وفيرمينو.

وافتتح الدولي الوطني محمد صلاح التهديف لفريق ليفربول بالدقيقة 12 بعد تمريرة رائعة من البرازيلي فيرمينو، الذي سجل هدفه السابع في 9 مباريات بتشامبيونزليج هذا الموسم.

وحاول الألماني ليروي ساني معادلة النتيجة لمانشستر سيتي من هجمة مرتدة قوية، لكنه سدد الكرة بجوار القائم لحارس كايروس في الدقيقة 13.

سجل أليكس تشامبيرلين الهدف الثاني لفريق ليفربول من تسديدة صاروخية في الدقيقة 21 من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع البرازيلي إيدرسون التعامل معها.

وصلت الدقيقة 30 من المباراة، حيث استمر القتال بين ليفربول ومانشستر سيتي، وسرعة في إيقاع اللعب برغبة الريدز في تسجيل الثالث، والسيتي لإحراز الهدف الأول.

ونجح السنغالي ساديو ماني في تسجيل الهدف الثالث لليفربول بعد عرضية رائعة من الدولي الوطني محمد صلاح في الدقيقة 31.

وحاول مانشستر سيتي، فك شفرة دفاع ليفربول بعد الهدف الثالث لساديو ماني، لكن فريق بيب جوارديولا فشل في ذلك لدفاع القوي من رجال المدرب يورجن كلوب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثية نظيفة، الذي استغل الفرص التي سنحت له على مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون، بينما مانشستر سيتي فشل في تسديد تسديدة واحدة على مرمى كايروس وسط أداء مخيب من لاعبي الإسباني بيب جوارديولا.

وضغط فريق مانشستر سيتي في الشوط الثاني من أجل تقليص النتيجة، بعدما استحوذ على الكرة بنسبة 79%.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 52 من زمن اللقاء بعد معاناته من إصابة عضلية ليستبدل بالهولندي جيورجينهو فاينالدوم من قبل الألماني يورجن كلوب.

جاءت الدقيقة 70 دون تغيير في نتيجة المباراة على الرغم من الاستحواذ الكبير لفريق مانشستر سيتي على الكرة بالشوط الثاني، واعتماد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة لكن خروج الدولي الوطني محمد صلاح أثر على الفريق في الهجوم.

خلال 80 دقيقة تحسن مستوى مانشستر سيتي في الشوط الثاني في السيطرة على الكرة ومحاولة التسجيل، بينما ليفربول واصل سياسة الدفاع القوي واللعب على الهجمة المرتدة.

وفشل مانشستر سيتي طيلة 90 دقيقة في تسديد تسديدة واحدة على مرمى ليفربول كفشل ذريع لفريق بيب جوارديولا، ونجاح من فريق يورجن كلوب ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

يشار إلى أن مباراة الإياب بين ليفربول ومانشستر سيتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في ملعب "الاتحاد".

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