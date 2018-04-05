الأهلي في ورطة بسبب عبد الله السعيد

علمت «التحرير» أن هناك اتصالات تدور بين مسئولي الأهلي، واتحاد الكرة، للوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين، في الأزمة المثارة حول موقف عبد الله السعيد، لاعب الفريق، من المشاركة في المباريات خلال الفترة المتبقية من الموسم الجاري.

وعرض مسئولو الأهلي تقبلهم فكرة البحث عن أي عروض للاعب، كي ينتقل لأي ناد على سبيل الإعارة في أحد الدوريات التي لم يغلق فيها باب القيد، حتى لا تضطر إدارة الأهلي للتراجع في القرار الذي صدر بعد تمديد تعاقد اللاعب لموسمين مع الأهلي، بعرضه للبيع أو الإعارة في ظل إصرار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على عدم تجميد السعيد في المرحلة المقبلة، خوفاً من تأثر مستوى اللاعب قبل انطلاق مونديال روسيا.

في الوقت نفسه فإن هناك عدد قليل من الدوريات التي لم يتم إغلاق باب القيد فيها، أبرزها الدوري الروسي والفنلندي والأمريكي، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه، هل يستطيع مسئولو الأهلي توفير عرض للاعب أم سيتم تجميده لنهاية الموسم؟

وكان عبدالله السعيد قد فاجأ الجماهير بنشر صورة له مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، والرئيس الشرفي للأهلي، على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» مصحوبة بعلم مصر والسعودية.

وتوجه السعيد إلى السعودية خلال الساعات الماضية لعقد جلسة مع تركي آل الشيخ بناء على طلب الأخير لحسم مصيره مع القلعة الحمراء.

وربط البعض بين الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، وبين انتقال اللاعب للدوري السعودي في الفترة المقبلة، خاصة وأن تركي الشيخ قادر على تسهيل انتقال اللاعب لأي ناد في السعودية.

يذكر أن سفر اللاعب للسعودية كان بمثابة المفاجأة للجهاز الفني للفريق، حيث لم يسلم اللاعب للنادي جواز سفره، منذ عودته من معسكر المنتخب في سويسرا، وما تبعها من سفره إلى فرنسا وأخيرا إلى السعودية، وربما يكون عدم اهتمام إدارة الكرة بالأهلي بتحركات اللاعب في هذه المرحلة أن الإدارة أخرجته من حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري المدير الفني الذي كان يرفض في بداية الأمر التفريط في اللاعب.

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