العثور على 7 سياح ألمان فقدوا في باكستان لمدة 6 ساعات

عثرت السلطات الباكستانية على 7 من السياح الألمان، كانوا قد ضلوا طريقهم على ما يبدو، أثناء سفرهم في منطقة مضطربة بجنوب غربي باكستان أمس الأربعاء، مما استدعى عملية بحث واسعة عنهم، حسبما أفاد مسئولون.

وقال سيد محب الله أغا، المسئول في شرطة مدينة كويتا إنه تم العثور على ستة رجال وامرأة في الجبال بعد ساعات من فقدهم الاتصال بمرافقيهم الأمنيين في طريقهم من مدينة كويتا إلى إقليم البنجاب.

وكان السياح يتجولون في جبال بولان بالقرب من كويتا، وهي منطقة يقوم فيها تنظيم داعش وغيره من الميليشيات في كثير من الأحيان بقتل وخطف المسافرين.

وقال أغا إن عملية بحث ضخمة نفذتها الشرطة وشرطة الحدود شبه العسكرية لتتبع السياح.

وأضاف: "تم العثور عليهم في الجبال بعد 6 ساعات من اختفائهم" مشيرا إلى أن أكثر من 100 فرد شاركوا في عملية البحث.

وقال أغا إن السياح "المغامرين" تخلوا عن حراسهم عن قصد، لكن تلفزيون جيو المحلي ذكر أنهم ضلوا الطريق.

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