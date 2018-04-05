الحكم بسجن 11 متظاهرا في ألبانيا

قضت محكمة في ألبانيا الأربعاء على 11 متظاهرا بالسجن بسبب اشتراكهم في تظاهرات احتجاجا على فرض رسوم مرور بطريق سريع يربط البلاد بدولة كوسوفو.

وذكرت قناة (فرنسا 24) أن مئات المتظاهرين ألقوا يوم السبت الماضي الحجارة على الشرطة وحطموا الصناديق التي تجمع فيها رسوم المرور بالطريق، وأعلنت الشرطة إصابة 14 شرطيا خلال الاشتباكات مع المتظاهرين.

ودعا الحزب الديمقراطي المعارض، بعد هذا الحكم، إلى الشروع في "عصيان مدني" ضد الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء الاشتراكي "إيدي راما".

يذكر أن هذا الطريق يمثل أهمية كبيرة للتجارة مع دولة كوسوفو، وقد بنى هذا الطريق عام 2009، وكان المرور بالطريق مجانيا حتى عطلة نهاية الأسبوع الماضي.



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