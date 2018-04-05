الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في الخروج من سوريا بشكل سريع ولكن..؟

عين ليبيا

أعلن البيت الأبيض عن موعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، بعد حالة الجدل التي أحدثتها التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب برغبته في انسحاب سريع للجيش الأمريكي من سوريا.

وكشف البيت الأبيض أمس الأربعاء، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا رهن بالقضاء نهائياً على «داعش» في سوريا، وكذلك أيضا بـ نقل المسؤوليات التي تتولاها القوات الأمريكية حالياً إلى القوات المحلية، التي ستواصل الولايات المتحدة تدريبها، لضمان أن التنظيم الإرهابي لن يعود للظهور مجدداً.

يذكر أن ترامب قال خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي: «حتى الآن نشعر بالقلق تجاه سوريا، وكانت مهمتنا الأساسية هي إخراج تنظيم داعش، واقتربنا من إتمامها، وسوف نتخذ قراراً سريعاً بالتعاون مع الآخرين في المنطقة حول ما يجب فعله، والمملكة العربية السعودية مهتمة للغاية بقرارنا».

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