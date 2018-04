مصرع طيارين في تحطم مقاتلة F15K جنوب شرق كوريا الجنوبية

المتوسط:

أعلنت القوات الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، مقتل طيارين كانا على متن طائرة مقاتلة من طراز “إف-15 كيه” تحطمت إثر اصطدامها بجبل جنوب شرق البلاد.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى حطام الطائرة المقاتلة بعد نحو ساعتين من تحطمها بسبب وعورة المنطقة.

وكانت الطائرة المقاتلة قد سقطت في بلدة تشيل كوك بإقليم كيونج سانج، أثناء عودتها إلى القاعدة الجوية بعد الانتهاء من مهامها.

