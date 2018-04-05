قطر ترفع السقف الزمني لمدة الخدمة العسكرية الإلزامية من 3 أشهر إلى سنه

عين ليبيا

قام أمير قطر «تميم بن حمد آل ثاني» بإصدار قانون جديد يتعلق بالخدمة العسكرية.

وحسب صحيفة الشرق القطرية، فقد تضمن زيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى عام بدلاً من 3 أشهر وإتاحة فرصة التجنيد للإناث اختياريا.

كما تشمل الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال، الفئة العمرية ما بين 18 — 35 عاماً والحاصلين على الشهادة الجامعية، وتضمن القانون أيضاً، مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث ممن بلغن الـ18 عاماً بشكل اختياري.

وبحسب قانون الخدمة الوطنية، فإنه تم زيادة عقوبات المفروضة على المكلف الذي تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، والغرامة المالية، لا تقل عن 13.7 ألف دولار ولا تزيد على 82.4 ألف دولار.

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