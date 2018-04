زعيم كوريا الشمالية يوافق على عودة المحادثات السداسية

المتوسط:

ذكرت صحيفة نيكى اليابانية، اليوم الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أبلغ الرئيس الصينى شي جين بينج خلال محادثات في بكين الأسبوع الماضي، أنه موافق على العودة إلى المحادثات السداسية بشأن برامج بيونجيانج النووية والصاروخية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

ويبدو أن شهورا من الجفاء بين بكين وبيونجيانج تبددت فجأة خلال زيارة كيم التى أحيطت بالسرية إذ تقول الصين إن كيم تعهد بنزع الأسلحة النووية.

ونقلا عن عدة مصادر على صلة بالصين وكوريا الشمالية قالت نيكي، إن وثائق صدرت بعد اجتماع كيم وشي أفادت بأن كيم أبلغ مضيفه بموافقته على استئناف المحادثات السداسية التى عقدت آخر جولاتها عام 2009.

وحينها أعلنت بيونجيانج انتهاء المحادثات التى كانت تنعقد بشكل متقطع وأنحت باللائمة على العدوان الأمريكى. وكانت المحادثات تضم إلى جانب الكوريتين كلا من الولايات المتحدة وروسيا واليابان والصين.

وقالت المصادر إن من الممكن أيضا أن ينقل كيم رغبته فى استئناف المحادثات إلى الرئيس دونالد ترامب خلال قمة لهما من المقرر أن تنعقد فى مايو أيار لكن من غير الواضح إن كان ذلك يعنى استئناف المحادثات فعليا ،ولم يتسن الاتصال بمسؤولين صينيين للحصول على تعقيب.

