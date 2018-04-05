عقيلة صالح يطالب برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، بدعم القوات المسلحة الليبية عبر رفع الحظر عن تسليح الجيش، ليتمكن من طرد الجماعات الإرهابية، وفرض الأمن والنظام، ومواجهة الهجرة غير الشرعية، لا سيما أن هناك ممارسات “غير شريفة” لبعض الدول التى تزود الجماعات الإرهابية بالسلاح دون احترام الدستور والقانون.

وقال “صالح”، فى كلمته ضمن فعاليات المؤتمر 27 للاتحاد البرلمانى العربى، المنعقد الآن بمقر مجلس النواب بوسط القاهرة، “إن أسباب عدم الوصول لوفاق حيقيقى فى ليبيا، هو التدخل غير المبرر فى الشأن الليبى والخروقات التى حدثت فى الاتفاق السياسى”.

ولفت رئيس مجلس النواب الليبى إلى أنه رغم موافقة مجلس النواب على مقترح المبعوث الأممى لليبيا غسان سلامة، بأن يكون المجلس الرئاسى من رئيس ونائبين، إلا أن أصحاب المصالح فى الداخل والخارج يرون مصالحهم فى استمرار الأزمة الليبية.

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