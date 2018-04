المتوسط:

دمر الجيش الجزائري اليوم الخميس، مخبأ للإرهابيين بعد كشفه بمحافظة سكيكدة يحوي على كمية من الذخيرة ونظارتي ميدان ولوحتين لتوليد الطاقة الشمسية وهواتف محمولة ومولودين كهربائيين وأغراض أخرى.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن وحدات أخرى من الجيش بمدينة عين صالح أوقفت 49 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

