الجيش التونسي يشتبك مع مهربين ويقبض على عنصرين إرهابيين

قبض الأمن التونسي، اليوم الخميس، على عنصرين إرهابيين بمحافظتي سوسة والكاف، حسب ما جاء في بيان لوزارة الداخلية التونسية.

وقالت الوزارة إن الإرهابيين اعترفا بتبنيهما للفكر الإرهابي ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد تم حبسهما على ذمة القضاء.

وأعلن بيان آخر صادر عن وزارة الدفاع التونسية عن تبادل لإطلاق النار بين تشكيلة عسكرية تونسية ومسلحين كانوا على متن سيارتين رباعيتي الدفع تقومان بتأمين عمليات التهريب بالمنطقة الحدودية العازلة بمحافظة تطاوين جنوب البلاد مما أدى الى احتراق صهريج وثمانية شاحنات محملة بالبنزين.

وأضاف البيان انه تم القبض على أربعة مهربين تونسيين خلال العملية في حين فر البقية باتجاه الأراضي الليبية.

