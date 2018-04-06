البيت الأبيض يؤكد زيارة ميركل للقاء ترامب في واشنطن

أكد متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستزور البيت الأبيض قريبا، وتلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال هوجان جيدلي، نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين في الطريق إلى ويست فيرجينيا، حيث سوف يعقد ترامب اجتماعا بشأن إصلاح ضريبي، إنه مازال يتعين تحديد موعد "الزيارة المرتقبة" وتفاصيل أخرى بشأنها. وفي وقت سابق اليوم الخميس، ذكرت صحيفة" بيلد" الألمانية أن الزيارة ستجرى في 27 من إبريل الجاري.

عند لقاء ميركل مع ترامب العام الماضي في واشنطن، لم يعلن الجانب الأمريكي بشكل نهائي عن الزيارة إلا قبل وقت قصير من موعدها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في المعتاد تعلن الدولة صاحبة الدعوة عن زيارة رئيس حكومة لها.

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