7 عيوب يشترك فيه الحمل وأبراج أخرى.. الثلاثي المتقلب

لا أعرف لماذا نبحث فقط عن شخص يشاركنا مواهبنا وصفاتنا الجيدة ويتقبل عيوبنا ويستطيع التعامل معها بطريقة لطيفة، لكن.. ماذا عن العيوب المشتركة؟ الجميع لديه عيوب يحاول أن يغيرها، وربما لا يحاول لأنه يستمتع بها، وحال إذا اجتمع اثنان يتشاركان في نفس العيب مثل الحمل والدلو والحوت، أعتقد أنهم سوف يتفهمون بعض أكثر، وقد لا يرون أن لديهم عيبا من الأساس.. هل توافقني الرأي؟

عزيزي إذا كنت تنتمي إلى برج الحمل والدلو والحوت، وتبحث عن عيوبكم المشتركة.. اقرأ التالي

1- خادعون

ابتسامة بريئة صافية، وضحكة عاقلة، وحديث راق.. هكذا تتميزون عن الأبراج الأخرى، وأيضًا هكذا تخدعون الجميع.. كما أنكم لديكم القدرة على كسر القلوب وتحطيم العقول أيضا.

2- غامضون

ترتدون قناع الشخص الوسيم المتفائل حتى وإن كان قلبكم مليئا بالحزن والأسى، لأنكم لن تسمحوا لأي شخص بالتدخل في حياتكم، وسؤالكم عما يشغل ذهنكم، فلا تبوحون بما فى داخلكم بسهولة لأحد، حبيبا كان أو صديقا.

3- استغلاليون

ليس هنا أقصد الاستغلال المادي، فربما إتقانكم في عملكم وحرصكم الدائم على الكسب لا يجعلكم تقومون بهذا، لكني أقصد الاستغلال المعنوى والتركيز على نقاط ضعف من حولكم من أجل الحصول على نقاط قوة لكم.

4- لا يتقبلون النصائح

مؤكد أنكم تتركون من يتحدث دون التفاعل معه، ولن تأخذوا أيضا بما يقولونه لكم، لكونكم متمسكين بشكل كبير برأيكم الخاص.

5- مندفعون

تصرخون في وجه أي شخص إذا حاول مقاطعة فيلم تشاهدونه أو كتاب تقرؤنه، فالأشياء السابقة تعتبرونها جزءا أساسيا في عالمكم الخاص، الذين تلجأون إليه عند شعوركم باستنفاد الطاقة، وهذا أيضا ينطبق على الأمور والقرارت الكبيرة سواء المادية أو الاجتماعية.

6- يخشون أخذ القرارات

تفكرون جيدا قبل الإفصاح عن مشاعركم حال أن وقعتوا في الحب، ربما لا يكفي شهرا أو اثنين حتى تستطيعوا أخذ القرار، وهذا ينطبق أيضا في كل الأمور ليست العاطفية فقط.

7- غير مستقرين نفسيا

لا أستطيع أن أحدد لك الأمراض النفسية، التي تعانون منها، لكن خبراء علم الفلك يصفونكم بـ"الثلاثي المتقلب".

عزيزي أنت لست سيئا للغاية كما تتوقع، وأيضًا لست الشخص الكامل، فإذا كنت تتمتع بعيوبك ومتأقلم معها عليك البحث عمن يشاركك نفس العيوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا