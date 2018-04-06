خزني البوت في مساحة أقل.. 8 حيل ستساعدك

مع انتهاء فصل الشتاء، تلجأ النساء لتخزين الأحذية، التي لا تتناسب مع الصيف، لكن يقع جميعهن في مشكلة، وهي التخزين بطريقة عشوائية دون مراعاة نوع الحذاء، جلد أو شامواه، فكل نوع يحتاج إلى طريقة تخزين تناسبه، ومكان معين.

وللحفاظ على الحذاء حتى الشتاء القادم، دون تلف أو تقشير، يتطلب منك الأمر القيام ببعض الخطوات، وللتغلب على المساحة التي تشغلها الأحذية الشتوية وبشكل خاص (البوت)، عليكي القيام بهذه الخطوات..

1- أولى الخطوات للحفاظ على أي حذاء قبل تخزينه هي تنظيفه جيدًا من الأتربة، بقطعة قماش نظيفة نظفي الحذاء من الأتربة، لأن تخزينه بالأوساخ العالقة يسبب تلفه على المدى البعيد.

2- اتركي الحذاء يجف بعد مسحه بقطعة قماش نظيفة، ثم انثري قليلا من الإسبراى الواقي للجلد، أو الزيت وذلك من أجل الحفاظ عليه دن تشقق أو تلف.

3- (البوت الطويل)، يحتاج لعناية شديدة خلال التخزين، لأنه الأكثر عرضة للتلف، يمكنك وضع قطع الأسفنج أو القطن أو ورق الجرائد، بداخله للحفاظ عليه مستقيمًا دون تلف.

4- إذا كان لديك مساحة في دولابك، يمكنك وضع الأحذية الشتوية في رف خاص بها، ولكن بعد تنظيفها وتعطيرها بأي زيت عطري، أو وضع قطعة من الفحم أو البيكنج صودا، للتخلص من أي روائح كريهة، وذلك الخطوة تخلصك من الفوضى التي يمكن أن تسببها الأحذية الشتوية المنتشرة في كل مكان في منزلك.

5- الشماعات، وسيلة أخرى لتخزين الأحذية، يمكنك وضعها خلف باب غرفتك أو دولاب ملابسك، كما يمكنك تخزينها فى سلال أسفل السرير، أو تستغلين الأدراج فى تخزين أحذيتك الشتوية بعد تنظيفها.

6- احرصي على تنظيف أي بقع على الحذاء قبل تخزينه، يمكنك تحضير خليط من الخل والمياه، ومسح البقع بقطعة قماش قطنية، ثم اتركي الحذاء حتى يجف، قبل تخزينه.

7- لمعي الأحذية الجلد قبل تنظيفها، حتى تبقى نظيفة، وذلك من قطعة قماش قطن نظيفة وفازلين، هذه الخطوة تساعد على لمعان الحذاء وحمايته أيضًا من أي خدوش على الجلد.

8- إذا كان منزلك صغير المساحة وليس لديك مكان لتعليق أو تخزين الأحذية الشتوية، يمكنك وضعهم أسفل السرير، ولكن اختاري الطريقة الصحيحة من خلال استخدام أكياس بلاستيك وافتحي بها ثقوب بسيطة، واحذري وصول المياه أو الحرارة الشديدة لهم.

بهذه الخطوات تتمكنين من تخزين الأحذية الشتوية دون عناء، لتحصلي عليها في الشتاء القادم دون جهد، كل ما عليكي هو تنظيف الحذاء جيدًا ووضع زيت عطري أو فحم لحمايته من الاحتفاظ بأي روائح كريهة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا