الروج المناسب لبشرتك.. اختاري النود والنبيتي في هذه الحالة

اختيار لون الروج المناسب لكل بشرة، من المشاكل التي تحير كل فتاة، الروج معروف أنه من أهم مستحضرات التجميل التي تكمل أناقتك وتجعلك تظهرين في إطلالة رائعة، فكل بشرة يليق عليها لون روج خاص، فهناك درجات من الروج إذا وضعتيها وهي لا تناسب بشرتك، تظهر وجهك شاحبا.

من المعروف أن صاحبات البشرة السمراء يكونون الأوفر حظًا في اختيار ألوان الروج الخاصة بهم، حتى الألوان الداكنة تضيف جمالا على بشرتهن، ونستعرض في هذا الموضوع ألوان الروج، التي تتناسب مع كل بشرة..

1- الروج الأحمر، يعبر عن العاطفة وإذا كنت تبحثين عن إطلالة جريئة، استخدميه لأنه يظهرك قوية ومتألقة، الأحمر يناسب كل ألوان البشرة، لكنه يكون أكثر إطلالة وحيوية للبشرة السمراء.

2- الروج البرتقالي، من الألوان المختلفة ولكن يخشى الكثير تجربتها، لكنها تعطيكي إطلالة مختلفة، فهو مناسب للبشرة البيضاء، في كل الأوقات سواء العمل أو السهرات في المساء.

3- النبيتي، من أكثر الألوان التي تحبها معظم النساء، فهو يعبر عن الأنوثة والجمال، ويناسب البشرة السمراء ويخطف جميع الأنظار، وهو يناسبك إذا كنت تبحثين عن إطلالة دافئة للسهرة، كما يصلح للبشرة البيضاء ويمنحها جمالا ورقة.

4- البني بدرجاته المختلفة يناسب البشرة الداكنة، وبشكل خاص البني الفاتح، والنحاسي يكون الأنسب للبشرة السمراء، وابتعدي عنه إذا كنتي من أصحاب البشرة البيضاء.

5- احذري استخدام الروج الفوشيا، إذا كنتي من أصحاب البشرة السمراء، الوردي بدرجاته المتنوعة من الفاتح أو اللامع والداكن، جميعها مناسبة للبشرة السمراء.

6- إذا كنتي من أصحاب البشرة البيضاء، اختاري الوردي، الخوخي الأحمر، بني فاتح، وتجنبي البني الشوكولاتة الغامق.

7- البشرة الخمرية، يناسبها اللون النود، المنتشر مؤخرا وهو يشبه لون الشفاه الحقيقي، والنحاسي والروز والبرتقالي، اختاري الألوان الدافئة فهي تناسب البشرة الخمرية بشكل كبير، ومنها النبيتى والفوشيا والأحمر.

8- البشرة السمراء يناسبها كل ألوان الروج كما ذكرنا سابقًا، استخدمي الألوان الجريئة زي الأحمر والبرونزي والنبيتي، والألوان الدافئة والألوان النود، ولكن تجنبي فقط الألوان الشاحبة الفاتحة.

بهذه النصائح تستطيعين اختيار لون الروج المناسب لكي، ولكن عليكي التجربة أولا حتى تستطيعي اختيار الأنسب لبشرتك، فالروج هو اللمسة الأخيرة والأساسية في استكمال جمال مظهرك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا