أرسنال يكتسح سسكا موسكو برباعية في الدوري الأوروبي

كتب: علي الزيني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره سسكا موسكو الروسي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإمارات، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي.

تقدم آرون رامزي لفريق أرسنال في الدقيقة 8 من بداية اللقاء، وأدرك أليكسندر جولوفين هدف التعادل في الدقيقة 15، وفي الدقيقة 23 سجل الكسندر لاكازيتي هدف المدفعجية الثاني من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 28 مرر مسعود أوزيل بينية رائعة عالية إلى رامسي الذي ضرب مصيدة التسلل، وحولها رائعة داخل الشباك بالكعب لحظة خروج إيجور أكينفيف حارس الفريق الروسي، وعاد لاكازيتي يسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بأربعة أهداف لهدف.

وفي الشوط الثاني استحوذ لاعبو المدفعجية على مجريات اللقاء، لكن دون تسجيل أي هدف، وأضاع لاكازيتي فرصة غريبة عندما وصلت إليه الكرة أمام المرمى الخالي، لكنه سددها بطريقة غريبة، وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل أي هدف في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف، ويقترب من التأهل للدور نصف النهائي.

وبدأ محمد النني، لاعب منتخبنا الوطني المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الشوط الثاني.

ولم يسجل آرسنال 4 أهداف أو أكثر، في الشوط الأول في المسابقات الأوروبية، منذ 14 عامًا، وكان آرسنال قد فعلها، أمام روزنبرج النرويجي في عام 2004، بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث انتهى الشوط الأول، بنتيجة 4 – 1، قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة 5 – 1، لصالح الجانرز.

وتقام مباراة العودة يوم الخميس المقبل على ملعب سسكا في روسيا.

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