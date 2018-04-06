بالصور.. محمد صلاح يثق في المشاركة مع ليفربول أمام إيفرتون

كتب- محمود السيد

يثق الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، في اللحاق بمواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل في الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإنجليزي بعد الفحوصات الطبية التي أجراها اليوم لمعرفة حجم إصابته التي تعرض لها أمس في مباراة مانشستر سيتي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أجبرته على الخروج في الدقيقة 52 عقب تسجيل هدف وصناعة آخر في فوز الريدز بثلاثية نظيفة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن محمد صلاح واثق من جاهزيته للمشاركة أمام إيفرتون عقب الفحوصات الإيجابية التي قام بها ظهر اليوم في أحد المستشفيات.

وأشارت الصحيفة أن الفرعون المصري غادر المستشفى بعد ظهر اليوم ورد بصورة إيجابية على الصحفيين الذين كانوا ينتظرونه خارج المستشفى حول قدرته على المشاركة ضد إيفرتون.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح بروح معنوية عالية اليوم، الأمر الذي يوضح عدم معاناته من أي ألم بعدما غادر المستشفى رفقة صديق له قبل الذهاب في سيارة "مرسيدس" بيضاء.

وكان محمد صلاح قد وصل اليوم مبكرا لمقر تدريبات ليفربول، لكنه ذهب للخضوع لفحوصات طبية في مستشفى سيتي "سيبر" لمعرفة الضرر الذي ألحق به نتيجة الإصابة التي تعرض لها أمس.

وأبرزت الصحيفة أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول قد يفضل عدم الدفع بمحمد صلاح، نجم الفريق خلال الموسم الجاري يوم السبت ضد إيفرتون ليكون جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي في مباراة الإياب يوم الثلاثاء في ربع نهائي تشامبيونزليج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا