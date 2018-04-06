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رئيس المكسيك يشن هجوما على ترامب: تصرفاته تنطوي على تهديد وتفتقر للاحترام

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

شنّ الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو مساء أمس الخميس، هجومًا على نظيره الأميركي دونالد ترامب، معتبرًا أن تصرفاته تجاه الجارة الجنوبية للولايات المتحدة "تنطوي على تهديد" و"تفتقر للاحترام"، وذلك على وقع ارتفاع حدة التوتر على الحدود بين البلدين بسبب ملف الهجرة.

وقال الرئيس المكسيكي، إن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة "غنية وحيوية ومن الطبيعي أن تنطوي على تحديات، ولكن هذه التحديات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرّر التصرفات التي تنطوي على تهديد أو أن تبرر الافتقار للاحترام بين بلدينا".

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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