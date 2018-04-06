باريس تستضيف مؤتمرا لدعم برنامج الاستثمار فى لبنان

يأمل لبنان في تلقي تعهدات بتقديم قروض ميسرة بقيمة تتراوح بين 6 مليارات إلى 7 مليارات دولار لدعم برنامج الاستثمار خلال مؤتمر دولي للمانحين يعقد في باريس اليوم الجمعة.

وسيناقش رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري برنامج الاستثمار متوسط الأجل في المؤتمر الذي سينضم إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقبيل الاجتماع ، قللت المصادر الفرنسية من أهمية الرقم النهائي، قائلة إن أهم شيء هو وضع برنامج واقعي للاستثمار والإصلاح.

وسيشمل البرنامج الاستثماري اللبناني حوالي 250 مشروعًا مختلفًا، حسب مصادر فرنسية ولبنانية.

وهذا المؤتمر هو واحد من ثلاثة مؤتمرات، عقد أولها في روما في شهرفبراير الماضي وتم التعهد خلاله بتقديم أكثر من 450 مليون يورو (550 مليون دولار) لدعم الجيش اللبناني، والثاني في باريس اليوم، بينما سيعقد الثالث في بروكسل في وقت لاحق من هذا الشهر، وسيركز على مساعدة البلاد في استضافة اللاجئين السوريين.

وتحرص فرنسا على دعم لبنان، الذي تزعزع استقراره بسبب الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.

ويستضيف لبنان ما يقرب من مليون لاجئ سوري، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة- أي ما يقرب من ربع سكان لبنان قبل الحرب.

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