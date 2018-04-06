رئيس وزراء ماليزيا يحل البرلمان قبل شهرين من انتهاء ولايته

أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق حل البرلمان اليوم الجمعة، قبل أكثر من شهرين على انتهاء ولايته ومدتها خمسة أعوام، مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة.

ويعاني نجيب من فضيحة تتعلق بمليارات الدولارات ذات صلة بصندوق حكومي ويواجه ضغوطا لتحقيق نصر كبير لائتلافه الحاكم في وقت يسعى فيه جاهدا لاسترضاء الناخبين المتذمرين من ارتفاع نفقات العيش ومواجهة تحد من أستاذه السابق مهاتير محمد.

وقال نجيب، إنه التقى مع ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس للحصول على موافقته على حل البرلمان.

وأضاف نجيب، في بيان خاص "أوصى الملك بحل البرلمان اعتبارًا من السبت السابع من أبريل".

ويتعين إجراء الانتخابات خلال 60 يومًا من حل البرلمان. ومن المتوقع أن تجتمع المفوضية الانتخابية خلال الأسبوع للإعلان عن موعد الانتخابات.

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