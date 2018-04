قتلى وجرحي إثر غارات التحالف على معاقل الحوثيين باليمن

المتوسط:

أسفرت سلسلة غارات شنتها طائرات التحالف العربي على معاقل للمتمردين في محافظات البيضاء وصنعاء وصعدة، عن سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وذكرت مصادر يمنية بحسب سكاي نيوز عربية، أن الغارات استهدفت ثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وسط استمرار المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين في منطقة قانية بمديرية نعمان بالمحافظة.

وأكدت مصادر عسكرية في وقت سابق سيطرة القوات الحكومية، بإسناد من طائرات التحالف العربي، على بعض المرتفعات الجبلية في منطقة قانية على الحدود بين مأرب والبيضاء.

وفي نهم شرقي محافظة صنعاء، قالت مصادر عسكرية إن قرابة 18 متمردا حوثيا لقوا مصرعهم في مواجهات وغارات شنتها طائرات التحالف.

