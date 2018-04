بن سلمان: إيران هي العدو الأول لجميع دول المنطقة

المتوسط:

صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة، بأن النظام الإيراني هو سبب المشكلات في الشرق الأوسط، مضيفا أنهم ليسوا تهديدًا كبيرًا للمملكة العربية السعودية. ولكن إذا لم يتم التعامل معهم، فقد يتحولون إلى تهديد.

وأضاف ولي العهد السعودي في مقابلة مع مجلة “تايم” الأميركية، إن إيران سبب المشاكل في الشرق الأوسط، موضحا أن غالبية دول المنطقة تتشارك في العداء مع إيران التي اختارت أن تكون العدو الأول.

وأشار إلى أن النظام الإيراني ينفق موارد البلاد في نشر فكره المتطرف، اعتقادا منه أن الإمام المخفي سيظهر وسيعود ليحكم العالم، وهو يروج لذلك منذ اليوم الأول للثورة الإيرانية في عام 1979.

