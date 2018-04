استمرار «مسيرات العودة الكبرى» في قطاع غزة

المتوسط:

بدأ اليوم الجمعة الاسبوع الثاني لاحتجاجات الشبان الفلسطينيين على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وسط استعدادات لما أطقوا عليه “جمعة الكاوتشوك” (إطارات السيارات)، ضمن مسيرات العودة الكبرى.

وعلى الرغم من تحذير البيت الأبيض للفلسطينيين بعدم الاقتراب من الحدود، وتهديد إسرائيل بالإبقاء على الأوامر لجنودها بقنص الفلسطينيين، فإن هذا لم يمنع الشبان من الاستنفار استعدادا للجمعة الثانية من المواجهات.

وبالإضافة إلى “الكاوتشوك” يستخدم الشبان الفلسطينيون المشاركون في المسيرات المرايا الكبيرة من أجل عكس أشعة الشمس على الجنود الإسرائيليين وتعطيل إطلاقهم للنار.

ويأمل الشبان الفلسطينيون في أن يمنع دخان إطارات السيارات القناصة الإسرائيليين المنتشرين على طول الحدود من استهدافهم، حيث قتل 20 فلسطينيا على مدار الأسبوع الماضي برصاص القناصة.

وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين يوم الجمعة الماضي، احتجاجا يستمر حتى 15 مايو المقبل (الذكرى السبعون للنكبة)، وأقاموا خياما على امتدا الحدود مع القطاع الذي يعيش فيه مليونا فلسطيني، مطالبين بحق اللاجئين وأبنائهم وأحفادهم في العودة إلى قراهم وبلداتهم التي هجرتهم منها العصابات الصهيونية في العام 1948.

