أجواء معرض طرابلس الدولي فى دورته ال 46

ايوان ليبيا – وكالات :

اذا كان البحر متنفس طرابلس بالصيف ففي الربيع يكون متنفسها بافتتاح دورة كل سنة لمعرض طرابلس الدولي والتي افتتحت هذا العام دورتها 46

عندما دخلنا ارض المعارض كان المعرض يومه الثاني لفعالياته وكالعادة لم يخيب اهل المدينة معرضهم فكان يضيق بهم المكان في ظهيرة زيارتنا ولجنا مثلهم من الباب ومثلهم حاولنا ان نكتشف المكان وان نتجول بين المشاركات والتي بدأت لنا واعدة ومتعددة من خطواتنا الاولى

من داخل المعرض التقينا بالأستاذ صلاح الدين حمزة رئس لجنة الادارة الهيئة العامة للمعارض الذي فاتحنا بقوله تم افتتاح معرض طرابلس الدولي في دورته 46 بشكل رسمي يوم الاثنين الثاني من شهر ابريل في الخامسة مساء بقاعة عمر المختار للمؤتمرات

ويوم الثلاثاء 3 ابرايل تم فتح ابواب المعرض للزوار والذين يسعدنا استقبالهم ونتمنى بإذن الله أن نكون في مستوى تطلعاتهم لهذه الدورة التي تنعقد بمشاركة محلية من قبل العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة ، وكذلك مشاركات دولية متعددة ورسمية مثل مشاركة تونس والجزائر وايطاليا بالاضافة الى شركات اخرى متعددة تحمل توكيلات تجارية من عديد بلدان العالم وقد تميزت هذه الدورة بضغط المشاركات والتي غطت كافة مساحات المعرض.

وعن الصعوبات قال السيد صلاح الحمد الله لا توجد اي صعوبات فقد واجهنا كل شي وكل ما استجد لنا بالتعاون وبمساندة بعضنا لبعض ، وباجتهاد الهيئة العامة للمعارض فلقد كانوا متقنين في عملهم قبل الافتتاح وبعده

واختتم بقوله ان المعرض سيستمر الى يوم 12 ابريل وسيتخلله مجموعة من الانشطة الفنية والمسابقات كما ستتخلله ايضا ورش عمل متنوعة ومجموعة من المؤتمرات

وكذلك للنشاط الرياضي نصيب في هذا المحفل الكبير وايضا ستتخلله عدة مهرجانات تسويقية وترفيهية

ومن داخل اروقة المعرض والتي كانت تعج بالزوار من جميع فئات المجتمع العمرية كان لنا عدة لقاءات منها مع بعض المشاركات غير المحلية.

جمال القيرواني من تونس بادرنا بقوله طبعا شرف لنا أن تأتينا دعوة لحضور هكذا مناسبة من ليبيا ، بالتالي نحن لا نستطيع رفضها ،واعتبرنا مشاركتنا واجب وطني واخوي ونحن في جمعية جنوب جنوب عملنا مع الاخوة في ليبيا هو مجال التصدير فنحن نعمل على مساندتهم في تجارتهم وخاصة الشباب المبتدىء نعمل معهم على توفير سبل تطوير تجارتهم ونعمل على أن نكون حلقة وصل مفيدة في تواصلهم مع التجار الاخرين

اسم شركتنا جنوب جنوب اي نحن ندعم تجارة الجنوب والقصد دول جنوب تونس لذا ليبيا على راس اولوياتنا فتجارة تونس مع دول الجنوب عموما لها اسواق واعدة في المستقبل شرط أن تقدم بضاعة مقبولة شكلا ومضمون .

وعن المشاركة بهذه الدورة قال ” القيرواني ” هذه اول مشاركة لنا في معرض طرابلس الدولي لكن من قبل كانت لنا مشاركات اخرى ، منها مشاركة في معرض (الزيت والزيتون ) وفي معرض للصناعات التقليدية وانطباعي عن هذه الدورة وخاصة على مستوي التنظيم هو تنظيم محكم جدا ، ووجود الامن يزيد من اريحية وراحة المشاركين والزوار ونتمنى الاستمرار بهذا المستوي الراقي

ومن سوريا تحدثنا مع السيد حسن العموري والذي قدم لنا شرحا ضافيا عن مساهمة شركته بالمعرض بقوله مشاركتي ليست الاولى فانا من المشاركين كل سنة في هذا المعرض منذ دورة سنة 2010 بدأت مشاركاتي بعرض مجموعة ملابس نسائية الصنع محلي والتصميم سوري

وأضاف يقول الاقبال على شراء هذه الملابس قليل ممكن يكون السبب نقص السيولة او الظروف التي تمر بها البلاد ولكن من ناحية التنظيم فكل شي يسير على اكمل وجه لم تواجهني اي عثرات اتناء تحضيرنا لهذه المشاركة

ومن ليبيا التقينا الاخ عبدالله فتح الله من منطقة ودان بمدينة الجفرة ودان الذي قال لنا هذه رابع مشاركة لنا كشركة في هذا المعرض نحن كشركة مختصين في انتاج التمور ومن غير معرض طرابلس الدولي لنا عدة مشاركات في معرض مصراتة وغيرها وان شاء الله سيكون هناك معرض قادم قبل شهر رمضان

وأضاف مشاركتنا هذه السنة تمثلث في توفير انواع عديدة من التمور مثل الدقلة درجة اولى فاخرة وأخرى دقلة درجة ثانية ودرجة ثالثة وهكذا مثل كل سنة

ومن المشاركات سيدة الاعمال اميرة احمد رئيسة منظمة سيدات اعمال ليبيا للتنمية التي قالت ( شاركنا هذه الدورة بعرض منتجات الاخوات عضوات المنظمة من صناعاتهم وهي صناعة متقدمة وليست بدائية أو تقليدية

وأضافت ومن غير مشاركتنا بمعرض طرابلس كانت لدينا عدة مشاركات في عدة مدن في ليبيا وأيضا بعض المشاركات بالمعارض الدولية ، ونعد عقب هذه الدورة للمشاركة في مسابقة خارج ليبيا وتحديدا في ايطاليا حيث سنختار بعض من تصاميم عضوات المنظمة للعرض على لجنة مختصة بهذه المسايقة

من خلال هذه المشاركات نهدف لتأسيس مجتمع لسيدات الاعمال في ليبيا وهذا ما نامله من مشاركتنا بمثل هذه المعارض .

وعن الافتتاح قالت وجدت بعض الفوضى بصراحة خاصة في الاهتمام ومحاباة جهات دون جهات ونأمل ان تعالج هذا التقصير طيلة ايام الدورة وسنعمل في الفترة القادمة على تأسيس معرض لسيدات الاعمال الليبيات بأذن الله

ومن سيدات الاعمال الليبيات ايضا تحدثت للبوابة السيدة وردة صالح محمد من مدينة غريان شاركت باسم شركة ست الحبايب وهي شركة للصناعات الغذائية

فقالت لكوننا نهتم بجودة المنتج وبصحة زبائننا وبمذاق الاطعمة الليبية فنحن نقدم لهم ما يرضي اذواقهم ويقيهم امراض العصر فجعلنا شعارنا (غذائك تصنعه انامل ليبية امينة ) فسعينا لجعل الثقة في منتجاتنا كثقة الطفل في طعام امه نحن في الشركة كل العاملات عندنا ليبيات فالمنتج كله بأنامل ليبية امينة .

وأضافت عن هذه الدورة وجهت لنا الدعوة عن طريق جهاز تنمية الصادرات وتعد هذه اول مشاركة لنا بمعرض طرابلس الدولي لكننا موجودين بالسوق الليبي من 2013 بالمقابل كانت لنا مشاركات اخري مثل معرض الصناعات التقليدية في نهاية 2017 علي ارض المعرض نفسه وانطباعنا لهذ السنة ايجابي لان التنظيم والتجهيزات كانت في مستوي يليق بالمشاركين ورواد المعرض ايضا والحمد الله لم نتعرض لأي صعوبة اتناء التجهيزات او مضايقات وخاصة والبلد جتاز ظروف صعبة لكن الى الان كل شي يسير وفق الخطة المرسومة .

مجموعة من زوار المعرض ومنهم الاخ عبد السلام موظف قال هذا حدث كبير ومميز في ظل ما تمر به بلادنا من ظروف صعبة مع ذلك لاحظت أن الاقبال كان كبير فمعرض طرابلس له رواده ومريديه منذ القديم وأنا من هؤلاء الذين يزرونه كل سنة ومتعتي في التعرف على المشاركين ومنتجاتهم ونحمد الله فملاحظتي على هذين اليومين ان المعرض اعطانا امل بان كل شي في بلادنا يسير للأمام وهذا ما نتمناه

الاخت سالمة محمد مهنتها مدرسة تقول شعرت بسعادة عارمة عند زيارتي لهذا المعرض وأضافت بصراحة وأنا انتظر كل سنة و بفارغ الصبر افتتاح هذا المعرض فانا من محبي الاجواء داخل هذا البراح وكذلك احب معرفة العروض من جميع المناطق والحمد الله هذه السنة كانت الاجواء جميلة ربما تخوفت قليلا من استتاب الامن لكن ما لاحظته ان المسألة الامنية مطمئنة وهناك تخطيط منظم لكل شي داخل المعرض .

عندما غادرنا المعرض كانت الأجواء مطمئنة فقد كان اهل مدينة طرابلس ورواد المعرض من كافة ليبيا تكتظ بهم ارض المعارض غادرنا و تركناهم يتفقدون كافة اجنحته ويكتشفونها فأيامه لا زالت لتوها قد اشرعت ابوابها ووعدنا انفسنا بجولة اخرى قد تسبق يوم الاختتام في 12 ابريل .

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