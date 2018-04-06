انخفاض العملات الاجنبية امام الدينار في ختام التعاملات الاسبوعية في السوق الموازي

ايوان ليبيا – وكالات :

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي مع ختام التعاملات الاسبوعية في السوق الموازي “السوداء” حالة من التذبذب واستقر الدولار على انخفاض واختتم السوق عند سعر 6.260 دينار, وعاود الدولار الامريكي تأرجحه عند سعر 6.2 و6.4 دينار في الايام الاخيرة دون تسجيل اي اختراقات جديدة.

وتعرضت العملات الاجنبية لموجة تراجع جماعي خلال منتصف شهر يناير بشكل مفاجئ وتراجعت خلالها بشكل قياسي لكنه عاودت الارتفاع فوق 6 دينار.

الدولار

بدء الدولار تعاملات الاسبوع الجاري, يوم السبت الماضي, عند سعر 6.355 دينار, وأنهى سعر الصرف التداولات الاسبوعية للدولار ليوم امس الخميس على تراجع نسبي بواقع 95 دراهم أمام الدينار, وأنهى التعاملات عند مستوى منخفض 6.260 دينار ليبي.

اليورو

وخسرت العملة الاوروبية من قيمتها 126 درهما في التعاملات الاسبوعية وبدء اليورو التعاملات يوم السبت الماضي عند قيمة 7.820 دينار لينهي السوق أمس على انخفاض ملحوظ عند سعر 7.694 دينار.

الاسترليني

وتراجع الجنية الاسترليني امام الدينار وخسر من قيمته 114 درهما, وبدء الجنيه التعاملات الاسبوعية يوم السبت الماضي عند مستوى 8.924 دينار لينهي السوق امس على انخفاض عند سعر 8.810 دينار.

ويشهد الدولار والسوق الموازي حالة من الترقب لما ستاؤول إليه أحداث سندات رسم التحصيل والتي ربما قد تؤثر بشكل كبير على سعر الصرف, ولايزال الدولار يعيش حالة من التذبذب مابين الصعود والهبوط الطفيف خلال الفترة الماضية بعد موجة انخفاض كبيرة, لكن المضاربات الشديدة التي تجري في سوق العملة أدت إلى ارتفاعه مجددا امام الدينار وبشكل كبير.

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