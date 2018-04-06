رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة إلى السجن لـ24 عاماً

عين ليبيا

قضت محكمة في كوريا الجنوبية بسجن رئيسة البلاد المعزولة باك غن هي 24 عاما، بعد إدانتها بإساءة استخدام السلطة وتلقي رشى، وذلك في جلسة علنية بثها التلفاز على الهواء مباشرة، الجمعة.

وتضمن الحكم تغريم الرئيسة المعزولة بنحو 17 مليون دولار أميركي. واعتمدت المحكمة 16 تهمة موجهة للرئيسة السابقة بارك من بين 18 تهمة، في جلسة النطق بالحكم.

وقضت محكمة سيول في المنطقة الوسطى، بأن الرئيسة السابقة البالغة من العمر 66 عاما، مذنبة، بعد أكثر من عام من اعتقالها منذ أواخر مارس 2017.

وأصبحت بارك أول رئيسة امرأة لكوريا الجنوبية، ووصلت إلى سدة الحكم في أوائل 2013، وهي أول رئيس منتخب يتم خلعه، وثالث رئيس دولة يدان بالفساد.

وأدت الفضيحة إلى توجيه الاتهام ضدها في البرلمان في ديسمبر 2016. وجردت من السلطة رسميا بقرار المحكمة الدستورية في 10 مارس من العام التالي.

ولم تظهر بارك في جلسة المحكمة الجمعة، وظلت تقاطع الجلسات احتجاجا على قرار المحكمة في أكتوبر الماضي تمديد فترة اعتقالها 6 أشهر.

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