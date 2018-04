المتوسط:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد الشابين أسامة خميس قديح (37 عامًا) ومجدي رمضان شبات (38 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الشهيد قديح أصيب برصاصة حية مباشرة في الرأس ما أدى إلى استشهاده، فيما أصيب أكثر من 80 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحي والاختناق، اثنان منهم بحال الخطر الشديد جراء إصابتهم بأعيرة حية في الرأس خلال المسيرات السلمية التي انطلقت شمال وشرق قطاع غزة اليوم ضمن فعاليات إحياء يوم الأرض، وتاكيدًا على حق العودة.

The post استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال بجنوب غزة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية