السعودية تعترض صلروخاً باليستياً لجماعة «أنصار الله»

عين ليبيا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 6 أبريل، أن الدفاع الجوي السعودي تمكن من اعتراض صاروخ باليستي فوق منطقة نجران.

وأطلقت جماعة “أنصار الله” الصاروخ باتجاه منطقة نجران، فيما تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من تدميره، حسب إرم نيوز.

وكان رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، قد توعد التحالف العربي بقيادة السعودية، وقال الحوثي، في تغريدة على حساب منسوب له في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ونقلته موقع قناة “المسيرة” التابعة لأنصار الله: “الأيام القادمة بإذن الله”.

وأضاف في تغريدة أخرى ناصحا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: “ننصح بن سلمان أن يعلن وقف العدوان من واشنطن أو من حيث أعلن سفيره الجبير بدء العدوان”.

كما كانت السعودية أعلنت الأربعاء الماضي اعتراض قوات الدفاع الجوي صاروخا باليستيا أطلق من اليمن ، في سماء جازان، فيما أعنلت قناة “المسيرة” أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز “بدر 1” على خزانات شركة أرامكو السعودية في جيزان.

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