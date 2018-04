ارتفاع عدد شهداء “مسيرة العودة”.. ومئات المصابين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في غزة

المتوسط:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء في الجمعة الثانية من مسيرة العودة إلى 5 فيما بلغ عدد المصابين 922 في إحصائية غير نهائية.

وأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع بأن 922 مواطنا أصيبوا منهم 8 اناث و 40 طفلا فيما وصفت إصابة 19 شخصا بالخطيرة.

وأوضحت الصحة أن الشهداء هم إبراهيم العر 20 عاما في شرق المنطقة الوسطى والطفل حسين ماضي” 16 عاما” من سكان حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة والشاب مجدي رمضان شبات شرق غزة وأسامة خميس قديح 38 عاما شرق خانيونس، وما زال الشهيد الخامس مجهول الهوية

وشهدت الحدود اليوم مشاركة عشرات آلالاف من الفلسطينيين في التظاهرات السلمية قرب الحدود فيما استعملت قوات الاحتلال المياه العادمة لاطفاء الاطارات المشتعلة دون جدوى وتمكن العشرات من الشبان من اختراق الحدود أكثر من مرة في رفح وخانيونس وغزة والبريج وأدى اطلاق قنابل الغاز إلى إصابة 45 فلسطينيا بحالات اغماء وتشنج في رفح وحدها.

وكان إحد المصابين من إحداث الجمعة الماضية قد استشهد اليوم ويدعي ثائر رابعة من سكان مخيم جباليا وجرى تشييعه.

