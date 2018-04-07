تخلصي من البقع الصعبة بـ12 طريقة.. منها الإسبرين ومثبت الشعر

البقع على الملابس، من أكثر ما يزعج كل سيدة، وخاصة بقع الأطفال التي تكون على ملابسهم، بسبب الطعام أو الحبر، أي بقعة صغيرة عليها ستكون ظاهرة، وقد تؤدي لتلف القميص وعدم القدرة على ارتدائه مرة أخرى.

تتعدّد البقع الموجودة على الملابس، فمنها ما يكون بسبب الطعام والمشروبات والحبر وأدوات التجميل والزيوت، وهناك العديد من الطرق التي تمكنك من إزالتها ومنها:

1- بقع الزيت من أصعب ما يواجهه السيدات، سواء على الملابس أو السجاد، تخلصي منها من خلال وضع الكوكاكولا على بقعة الزيت وتركه قليلًا، ثم اغسلي القماش بالماء الدافئ، كما يمكنك إزالة بقع الزيت من خلال فركها ببودرة التلك، فهي فعالة في إزالة البقع من خلال تركها على البقع ثم شطفها بالماء.

2- من أهم الخطوات لإزالة البقع، عليك معالجة البقعة بالماء فورًا قبل أن تجف ويصعب إزالتها، وعليك تجنت تعرض الملابس للحرارة لأن الحرارة تسرع من عملية التصاق البقعة على النسيج، أقرا أيضًا.. خزني البوت في مساحة أقل.. 8 حيل ستساعدك

3- بقع الدم، يمكنك إزالتها الدم من خلال نقع الملابس في المياه، واستخدام أي محلول تبييض على البقعة، ثم نقعها مرة أخرى في ماء بارد لدقائق، ثم غسلها.

4- الخل يساعدك في التخلص من البقع على الملابس القطنية، كل ما عليك هو استخدام خليط من الخل والمياه على البقعة، ثم شطفها جيدًا بالماء البارد، اقرأ أيضًا.. قاومي الفوضى بـ8 حيل بسيطة لتنظيم الأحذية

5- بقعة الشمع على الملابس، تحتاج للبيكنج صودا للتخلص منها، من خلال خلطها في وعاء صغير به القليل من الماء المغلي. ثم نقع قطعة القماش المتسخة بها، ليس لفترة طويلة حتى لا تؤثر البيكنج صودا على لونها.

6- من أكثر البقع التي تجديها في ملابس أطفالك، هي بقع الشيكولاته، يمكن إزالتها من خلال وضع قطعة الملابس المتسخة في الثلاجة حتى تتماسك الشوكولاتة، ثم افركيها، يمكنك غسل الملابس بعد ذلك بالصابون والماء الدافئ بطريقة سهلة، أقرا أيضًا.. 7 طرق منزلية فعالة للتخلص من دهون البوتاجاز

7- لا تستخدمي الأحماض أو أي مبيضات، في إزالة البقع من الصوف، فهي تحتاج لمعاملة خاصة في التنظيف.

8- يمكنك التخلص من بقع اللبان، من خلال زبدة الفول السوداني، ضعيها على البقعة ثم غطيها بشكل كامل واكشطي العلكة بلطف، ثم اغسليها، وستلاحظين زوال البقعة.

9- استخدمي كريم الحلاقة، في إزالة بقع صلصة الطماطم، من خلال وضع كمية مناسبة على البقعة، وفركها برفق، ثم غسلها بالماء ومسحوق الغسيل الخاص بك.

10- مثبت الشعر يساعدك في التخلص من بقع الحبر، رشيه على البقعة ثم اتركيها وبعد أن تجف اغسليها بالماء ومسحوق الغسيل الخاص بك.

11- معجون الأسنان أيضًا يساعدك في مشاكل البقع الصعبة على الملابس، ضعي المعجون على البقعة نصف ساعة، ثم افركيها واغسليها بالماء الدافئ ومسحوق الغسيل الخاص بك.

12- الأسبرين والتنر، يساعدان في التخلص من أي بقع، التنر. اغمسي البقعة بالتنر أو ضعي عليها الأسبرين بعد تفتيته، ثم بعد ذلك افركي البقعة، واغسليها بالماء واتركيها لتجف.

بهذه الطرق يمكنك التخلص من أي بقع على ملابسك بسهولة وبأرخص التكاليف، ولكن عليك قراءة التعليمات الموجودة على كل قطعة لأن كل نوعية قماش تختلف عن غيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا