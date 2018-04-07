أدوات المطبخ القديمة ديكور مميز في منزلك بـ10 لمسات بسيطة

مستلزمات المطبخ القديمة يمكن أن تساعدك في تجديد ديكور منزلك، فهناك الكثير من الأدوات غير المستغلة داخل المطبخ، وتأخذ مساحة كبيرة دون فائدة، لذلك حاولي استغلالها وتحويلها إلى قطع ديكورية تضيف ملمسا جماليا لمطبخك، وهناك بعض الأفكار التي تساعدك في ذلك دون دفع تكاليف ومنها:

1- يمكنك الاستفادة من أدوات المطبخ القديمة، الشوك والملاعق والسكاكين بدلًا من إلقائها في القمامة، في تكوين وحدات إضاءة مميزة أو قواعد لحمل البراويز على مكتبك أو فى غرف النوم، أو يمكنك طي الشوك وتعليقها على الحوائط أو ألواح الخشب بشكل فني من أجل تعليق الأغراض عليها.

2- يمكنك استخدام الشوك في تزيين اللمبات، أو تزيين ساعات الحائط، وعمل مقابض للخزنات، ديكورات لتزيين المنزل، حامل الشموع، حامل للموبايل.

3- يمكنك الاستفادة من أواني الطبخ الألومنيوم، في عمل نجفة مميزة، بعد طلائها بألوان زاهية، كما يمكنك استخدامها لتصبح أواني صالحة للزراعة، كما يمكنك استخدام إبريق الشاي (البراد)، لعمل شلال من المياه.

4- استخدمي (مبشرة البصل)، بثقوبها الضيقة في حفظ الأدوات المنزلية، أو في تعليق الإكسسوارات الصغيرة، بعد طلائها بلون جذاب.

5- المغارف القديمة يمكن أن تصبح حاملا للشموع، أو تجميعها في نجفة، بعد طلائها بلون نحاسي يعطي شكلا ديكوريا مميزا.

6- علقي الأدوات القديمة داخل إطار خشبي بحيث تشكل لوحة مختلفة ديكورية داخل منزلك، كما يمكنك الاستفادة من أدوات المطبخ القديمة وإعادة تدويرها في تجديد المرايات، وحفظ الخيوط ومشابك الغسيل.

7- استخدمي أدوات المطبخ القديمة في تعليق المناشف أو كإكسسوارات للستائر، واستخدمي البرطمانات الفارغة في وضع الشموع واستخدامها للإضاءة.

8- استخدمي أطباق البورسلين المكسورة في عمل سور لحماية النباتات، ووعاء الكب كيك القديم يفيدك في حفظ الإكسسورات وتنسيقها.

9- استخدامي فناجين الشاي والقهوة التي لا تحتاجينها في عمل أبجورة، أو كمكان لحفظ الإكسسوارات الخاصة بك، وأدوات الطهي الخشبية تساعدك في الاحتفاظ بمفاتيح المنزل الخاصة بكِ.

10- مضرب البيض القديم سيكون وحدة إضاءة جميلة الشكل، وترموس الشاي القديم يساعدك في عمل مصباح إضاءة مختلف الشكل ومميز، والمصفاة القديمة أيضًا ستكون وحدة إضاءة مميزة.

بهذه الطرق يمكنك استخدام كافة الأدوات المنزلية في مطبخك، في تزيين منزلك والاستفادة منها بدلًا من إلقائها في سلة المهملات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا