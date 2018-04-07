رئيس سبورتنج لشبونة يوقف 19 لاعبا بسبب لقاء أتلتيكو مدريد

قرر رئيس نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، برونو دي كارفاليو، مساء أمس الجمعة، إيقاف 19 لاعبا من الفريق، في أعقاب اعتراضهم على انتقادات وجهها لهم بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ونشر الدولي البرتغالي، روي باتريسيو، حارس مرمى سبورتنج لشبونة البرتغالي، بيانًا، اعترض فيه على انتقادات رئيس النادي، برونو دي كارفاليو، للفريق عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال باتريسيو، في البيان الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وشاركه 18 لاعبا غيره في الفريق: «نحن نكد ونعرق ونعاني من أجل هذا القميص، نحن لسنا مثاليين ولا نؤمن باللاعبين المثاليين لأننا دائمًا نريد أن نتطور»، مضيفا: «نحن نقاتل من أجل هذا النادي، وعندما نفوز أو نخسر أو نتعادل فذلك يحدث لنا جميعًا، ولهذا السبب ونيابة عن الفريق بأكمله فنحن نعبر عن غضبنا في هذا البيان مما قاله رئيس النادي في تصريحات بعد مباراة الأمس، والتي تعرضنا فيها إلى نتيجة لا نريدها، لدينا نقص في الدعم الآن ومن الشخص الذي يجب أن يكون قائدنًا، وبدلًا من ذلك ألقى باللوم علينا علنًا، عندما نمر بمثل هذه الحالة فيجب أن تبقى الأمور بيننا ويتم حلها داخل المجموعة».

واختتم بيانه: «دعونا نرى أنه مهما كانت الصعوبات كبيرة، فما يزال هناك الكثير من الخلاف، لدينا مباريات ومسابقات نريد أن نلعبها، يجب أن نكون متحدين ومتماسكين، ونبذل قصارى جهدنا من أجل النادي وجماهيره العظيمة».

ورد رئيس النادي برونو دي كارفاليو، على هذا البيان المشترك من اللاعبين، وأعلن عن إيقافهم، وقال: «لقد اكتفيت من هؤلاء الأطفال، هذه المرة نفد صبري، إنهم يعتقدون أنهم فوق النادي وفوق أي انتقاد".

وأشارت التقارير إلى أن رئيس النادي أوقف 19 لاعبًا على الفور، بسبب هذا البيان وهم: روي باتريسيو، ويليام كارفاليو، كواتيس، كوينتراو، جيلسون مارتينيز، بيتشيني، أكونا، باتاليا، بريان رويز، برونو فيرنانديز، مونتيرو، ريستوفسكي، ويندل، روبي ريبيرو، دومبيا، برونو سيزار، بودنسي، بلانيها، ليو.

وتغلب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدفين نظيفين في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي التي أقيمت مساء أول من أمس الخميس في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" وهو ما يزيد من صعوبة لقاء العودة بين الفريقين الذي سيقام في مدينة لشبونة البرتغالية يوم الخميس المقبل.

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