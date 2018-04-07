كريستيانو رونالدو الأفضل في ثلاثي بي بي سي بديربي مدريد

كتب- محمود السيد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" لمتابعة ديربي مدريد يوم الأحد بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، ضمن قمة مباريات الجولة الـ31 من منافسات الليجا في ظل المستوى المتقارب للفريقين في الفترة الأخيرة، بعد المستوى الرائع لرجال الفرنسي زين الدين زيدان في تشامبيونز ليج، بينما الروخي بلانكوس يسيرون بخطوات ثابتة في بطولة الدوري الأوروبي.

ويملك ريال مدريد الثلاثي جاريث بيل وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، الذين واظبوا على المشاركة في السنوات الماضية في مباريات الديربي لكن دون تقديم المستوى المرجو خاصة من الثنائي جاريث بيل وكريم بنزيما.

ويستعرض "التحرير" في التقرير التالي أرقام الثلاثي في ديربي مدريد:

كريم بنزيما

يعيش الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، فترة سيئة على مستوى التسجيل بقميص الفريق الملكي خلال الموسم الجاري.

ويملك الفرنسي أرقاما سيئة في مباريات الديربي مع ريال مدريد منذ قدومه إلى صفوف الـ"بلانكوس" من ليون الفرنسي في صيف 2009.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كريم بنزيما سجل 9 أهداف في 36 مباراة خلال الموسم الجاري بمتوسط 0.25 هدف في كل مباراة كمعدل سيئ من المهاجم الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما كان سيئا للغاية ضد يوفنتوس بعدما غاب عن التسديد على مرمى جيانلويجي بوفون حارس السيدة العجوز بعد أن سدد زملاؤه 14 تسديدة طوال اللقاء الذي أجبر زيدان على استبداله بـ"لوكاس" فاسكيز.

وأضافت الصحيفة أن كريم بنزيما ربما يغيب عن التشكيل الأساسي لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأحد من أجل الراحة لمباراة الأربعاء ضد يوفنتوس في إياب ربع نهائي تشامبيونز ليج.

بخصوص أرقام بنزيما في ديربي مدريد، أكدت الصحيفة المدريدية أنها سيئة بعدما سجل 3 أهداف خلال 28 مباراة بمتوسط 0.11 هدف في كل مباراة منذ قدومه للفريق الملكي من ليون في صيف 2009.

وسجل بنزيما أهدافه الثلاثة في فوز ريال مدريد بهدفين لهدف على أتلتيكو موسم 2012-2013 وهدفين في تعادلين 2-2 موسم 2013-2014 و1-1 موسم 2015-2016.

وأوضحت الصحيفة أن بنزيما سجل هدفين في 23 مباراة ضد أتلتيكو مدريد منذ تولى دييجو سيميوني قيادة الروخي بلانكوس بمتوسط 0.09 هدف في كل مباراة.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن كل الأمور تشير لغياب كريم بنزيما عن التشكيل الأساسي في ديربي مدريد بوجود الثنائي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل في الهجوم.

جاريث بيل

لا يمر الويلزي جاريث بيل بفترة رائعة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري، بعدما جلس على دكة الاحتياط لثقة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي في الثلاثي فاسكيز وأسينسيو وإيسكو على حسابه.

بالنسبة لأرقام بيل أمام أتلتيكو مدريد ليست جيدة بعدما سجل هدفا في 15 مباراة بمتوسط 0.07 هدف في المباراة، الذي كان في نهائي تشامبيونز ليج 2014، لكن الويلزي معنوياته مرتفعة عقب تسجيل هدفين في الجولة الماضية في لاس بالماس.

ومن المتوقع مشاركة جاريث بيل من البداية ضد أتلتيكو مدريد بعدما جلس على دكة الاحتياط في مباراة يوفنتوس الإيطالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

حسب التقارير الصحفية الإسبانية، فإن جاريث بيل يرغب في الرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري والعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو

البرتغالي هو الضلع الأفضل في ثلاثى الـ"بي بي سي" خلال مباريات الديربي في الفترة الماضية وهو أفضل لاعب هجوميا في الموسم الجاري بعدما سجل 39 هدفا في 36 مباراة بكل المسابقات.

كريستيانو رونالدو يفضل مباريات أتلتيكو مدريد الذي يعتبر ثالث أكثر فريق يسجل في شباكه بـ21 هدفا في 30 مباراة بمتوسط 0.70 هدف في كل مباراة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا