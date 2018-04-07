رئيس اتحاد أذربيجان الشبابي الإصلاحي: انتخابات الرئاسة تتم في أجواء ديمقراطية وعلييف الأقوى

قال فريد شهبازلي، رئيس اتحاد أذربيجان الشبابي الإصلاحي، إن بلاده تتمتع بوجود بيئة ديمقراطية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الأربعاء المقبل .

وأشار شهبازلي، في تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، إلى الاهتمام المتزايد للمواطنين في بلاده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أنه من المتوقع إجراء انتخابات شفافة في البلاد وأن ذلك الاهتمام يعد علامة إيجابية.

وأضاف أن العملية الانتخابية تتمتع بشفافية كبيرة، حيث أن كل المرشحين للرئاسة لديهم نفس الشروط خلال عملية التسجيل وخلال فترة الحملة الانتخابية وإقامة الدعاية المناسبة لكل منهم.

إلا أن زعيم الشباب، قال إن كل استطلاعات الرأي تؤكد أن رئيس الدولة الحالي إلهام علييف هو الأقوى حظًا في الانتخابات، موضحًا أنه ساعد أذربيجان على أن تصبح أكثر استقراراً من الناحية السياسية ، كما عمل أيضاً من أجل تنمية البلاد كما انتهج سياسة خارجية ناجحة، وأن الأذربيجانيين سيعيدون انتخاب الرئيس إلهام علييف لفترة رئاسية جديدة من أجل مواصلة مسيرة التنمية في أذربيجان ومن أجل مزيد من التطور على الصعيد الداخلي والخارجي.

وأضاف شهبازلي أن أذربيجان، كدولة ذات سيادة، لها دور مهم في تقدم منطقة جنوب القوقاز، لذلك فإن الانتخابات في بلاده ليست مهمة فقط للمنطقة بل للعالم بأسره، حيث أنها دولة تعيش في مناخ جيوسياسي متوتر.

وينافس الرئيس الحالي إلهام علييف في الانتخابات المقبلة، 3 أشخاص من أعضاء البرلمان، هم قودرت حسن قولييف، رئيس حزب الجبهة الشعبية الأذربيجانية المتحدة، وزاهد أوروج، وأراز علي زاده رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، فيما يتولى عدد من المراقبين الدوليين من جهات ومنظمات دولية عدة الانتخابات ومراقبين آخرين من منظمة التعاون الإسلامي.

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