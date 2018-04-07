الديمقراطي الكردستاني: الانتخابات الرئاسية المصرية كشفت وعي أمة ظلت حصنا لكل شعوب المنطقة وسندا لها

أعرب شيركو حبيب، ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بالقاهرة، عن تقديره لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لحقوق الأكراد الدستورية الكاملة في "عراق تعددي موحد"، لافتا إلى تضحيات الشعب الكردي في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي والقضاء علي عناصره بالتعاون مع حكومة بغداد.

كانت الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، قد أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في أعقاب فوزه بثقة المصريين مجددًا في الانتخابات الرئاسية الثانية بعد ثورة الثلاثين من يونيو، مشيدا بالتجربة المصرية الديمقراطية التي حافظت على ثوابت الأمة واستقرار الوطن فى ظروف استثنائية تعيشها المنطقة كافة.

وأكد شيركو حبيب لـ "بوابة الأهرام" أن حزبه أثنى في برقيته على المشاركة العظيمة للشعب المصري فى الانتخابات الرئاسية التى تعبر مشاهدها عن حضارة عريقة التي لطالما صنعها وعي كبير وفكر عظيم لأمة ظلت حصنا لكل شعوب المنطقة وسندا لها، داعيا إلى استمرار وقوف الشعب خلف قيادته السياسية وجيشه فى مواجهة الإرهاب وبناء دولته الحديثة.

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