الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة يتلقى العزاء في دولفان بارزاني

يقيم مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بالقاهرة، فى السادسة من مساء اليوم السبت، مجلس عزاء على روح الفقيد دولفان إدريس بارزاني، ابن شقيق الرئيس مسعود بارزاني وشقيق نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وذلك بمقر المكتب على كورنيش النيل بالمعادى.

ويستقبل المعزين شيركو حبيب ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بالقاهرة وأعضاء بالحزب.

وولد "دولفان" نجل القائد الكردي الراحل إدريس بارزاني، وحفيد الزعيم مصطفى بارزاني، في بارزان سبتمبر 1966 وظل منهمكا بتاريخ الثورة الكردية وجمع وأرشفة أخبارها، وشارك منذ طفولته فيها مع عائلته، وكان محبا داعمًا للفقراء والمساكين، ووافته المنية منتصف الأسبوع إثر أزمة قلبية مفاجئة.

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