ارتفاع ضحايا مواجهات غزة والسلطة تطالب بحماية دولية

صرحت مصادر طبية، اليوم السبت، بارتفاع عدد قتلى مواجهات “جمعة الكاوتشوك” شرقي قطاع غزة إلى 10 أشخاص، إضافة إلى إصابة 1354 آخرين، من بينهم 491 بالرصاص الحي والمتفجر، حالة 33 منهم خطيرة.

وأفادت المصادر بأن آخر الضحايا كان حمزة عبد العال (20عاما) الذي توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها الجمعة شرقي البريج وسط القطاع، وكذلك الصحفي ياسر مرتجى متأثرا بجروحه التي أصيب بها شرقي خان يونس جنوب القطاع، مما دفع السلطة الفلسطينية بالمطالبة لتوفير حماية دولية للفلسطينيين.

وتدفق آلاف الفلسطينيين على حدود قطاع غزة مع إسرائيل للجمعة الثانية على التوالي أمس، ضمن “مسيرة العودة الكبرى”، إذ يطالبون بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات كبيرة من الدبابات والمدرعات وجنود القناصة، واستخدمت خراطيم المياه العادمة، لقمع المسيرات السلمية على الحدود الشرقية والشمالية من القطاع.

