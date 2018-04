المتوسط:

أكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أن العسكريين الأميركيين يتحدثون إلى شركائهم الأكراد وغيرهم في سوريا لتسوية القضايا المتعلقة بدعم واشنطن لهم بعد انسحاب الولايات المتحدة من هذا البلد، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه يريد سحب قوات بلاده من سوريا “في وقت قريب جدا”.

وذكر البيت الابيض في بيان الأربعاء إن “المهمة العسكرية” للقضاء على تنظيم داعش في سوريا شارفت على الانتهاء”، دون أن يشير إلى أي جدول زمني محتمل لانسحاب القوات الأميركية من هذا البلد، إلا أنه أوضح بعد ذلك أن المهمة الأميركية رهن بالقضاء نهائيا على التنظيم الإرهابي في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاجون) الخميس أن المهمة العسكرية الأميركية في سوريا لم تتغير وأن العسكريين الأميركيين باقون في هذا البلد في الوقت الحاضر.

وإحدى القضايا التي تشغل واشنطن مصير آلاف السوريين الاكراد الذين قاتلوا تنظيم داعش لسنوات بتدريب ومعدات ودعم جوي أميركي.

The post ماتيس: نتفاوض لدعم أكراد سوريا بعد انسحاب قواتنا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية