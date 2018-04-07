اخبار

‏الأمين العام للامم المتحدة «انطونيو غوتيريس» يصل إلى ⁧‫الصين‬⁩ في زيارة تستغرق 5 أيام، يلتقي خلالها الرئيس وعدداً من كبار المسؤولين، كما سيزور مركزاً وطنياً لتدريب حفظة السلام من أفراد الشرطة، وسيحضر منتدى «سنويا» لدول آسيا والمحيط الهادئ.

تم النشر منذُ 7 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك