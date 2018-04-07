ثلاثية يونايتد تؤجل احتفال السيتي بالبريميرليج

في مباراة مثيرة ومجنونة، حول مانشستر يونايتد تأخره بهدفين نظيفين أمام جاره مانشستر سيتي للفوز بثلاثة مقابل هدفين في ديربي مدينة مانشستر، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من منافسات البريمير ليج التي أقيمت اليوم بملعب "الاتحاد"بعدما سيطر أصحاب الأرض على اللقاء لكن الهجمات المرتدة من الشياطين الحمر أجلت احتفال السيتي بلقب البريمير ليج الذي كان يحتاج للفوز اليوم من أجل الفوز به.

بدأ فريق مانشستر سيتي المباراة بالضغط العالٍ والاستحواذ على الكرة في الأسلوب المتبع في كل المباريات من قبل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بينما البرتغالي جوزيه مورينيو فضل التراجع للخلف والدفاع القوي من بداية خط الوسط واللعب على الهجمات المرتدة.

مرت ربع ساعة من بداية اللقاء استحوذ فيها مانشستر سيتي على اللقاء لكن فريق جوارديولا فشل في خلق الفرص على مرمى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، بينما الضيوف واصلوا الدفاع المحكم.

وجاءت أول فرصة خطيرة لمانشستر سيتي على مرمى جاره يونايتد في الدقيقة 22 لكن دي خيا تعامل مع تسديدة برناردو سيلفا الضعيفة بسهولة.

وافتتح البلجيكي فينسنت كومباني، التهديف لمانشستر سيتي برأسية قوية في الدقيقة 25 من ركلة ركنية الذي سجل هدفه الثاني في ديربي مانشستر بعد هدفه الأول في 2012، ونجح الألماني جوندوجان في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد تمريرة من رحيم سترلينج.

وحرمت العارضة رحيم سترلينج من إضافة الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 34 بعدما استلم الدولي الإنجليزي تمريرة رائعة من الإسباني ديفيد سيلفا.

تحكم فريق مانشستر سيتي في مجريات الشوط الأول بالاستحواذ الكبير بنسبة 61% وخلق فريق بيب جوارديولا 5 فرص لتسجيل على الحارس ديفيد دي خيا الذي تعامل بصورة جيدة مع 3 تسديدات واستقبل هدفين، بينما الضيوف قدموا شوطا سلبيا للغاية بعدم القدرة على بناء الهجمات ضد أصحاب الأرض بعدما فشل فريق البرتغالي جوزيه مورينيو في تسديد تسديدة واحدة طيلة 45 دقيقة الذي يعكس سوء حالة الشياطين الحمر.

وجاء الشوط الثاني مغايرا للأول بعدما انتفض مانشستر يونايتد بمستوى خيالي بتسجيل بول بوجبا هدفين في 79 ثانية من تمريرتين من أندريه هيريرا وأليكسيس سانشيز.

وحاول مانشستر سيتي الدخول في أجواء الشوط الثاني لكن الهدف الثالث جاء من المدافع كريس سمولينج في الدقيقة 63.

وتدخل بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بخروج الثنائي بيرناردو سيلفا وديفيد سيلفا ودخول كيفين دي بروين وجابريل خيسوس في دقيقة واحدة في 72 من زمن اللقاء وجاء التغيير الثالث من جوارديولا في الدقيقة 76 بخروج جوندوجان ودخول سيرجيو أجويرو.

وطالب لاعبو مانشستر سيتي بركلة جزاء لمصلحة سيرجيو أجويرو في الدقيقة 78 بعد تدخل أشلي يونج القوي ضد الدولي الأرجنتيني لكن حكم اللقاء رفض إدعاءات لاعبي السيتي.

وصلت الدقيقة 80 بسيطرة مطلقة من مانشستر سيتي على اللقاء مع عودة الجار يونايتد للخلف من أجل الحفاظ على التقدم والمكسب المعنوي واللعب على الهجمات المرتدة.

وتألق ديفيد دي خيا في تسديدة سيرجيو أجويرو في الدقيقة 85 قبل أن يواصل الحارس تصدياته الرائعة عندما منع رحيم سترلينج من معادلة النتيجة في الدقيقة 89.

وأطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بخسارة مانشستر سيتي وسط ملعبه ليتجمد رصيده 84 عند النقطة في صدارة الدوري بينما رفع يونايتد رصيده لـ71 في وصافة البريمير ليج

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