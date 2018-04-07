3 عوامل وراء سيطرة بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني

كتب- محمود السيد

عند الحديث عن الدوري الألماني، يأتي لنا في الوهلة الأولى، فريق بايرن ميونخ، محتكر البطولة في السنوات الماضية بسبب امتلاكه نخبة من النجوم غير متاحين في فرق أخرى مثل بوروسيا دورتموند ولايبزيج وشالكة، بجانب الاستقرار الإداري الذي يحيط بالفريق البافاري، وواصل الفريق سيطرته على لقب الدوري الألماني في السنوات الأخيرة، قطار الفريق البافاري لا يتوقف عن دعس منافسيه في بطولة البوندزليجا بعدما توج اليوم بلقب البطولة للمرة السادسة على التوالي كرقم قياسي لا مثيل له في عمر المسابقة الألمانية والـ28 في تاريخ رجال المدرب يوب هاينكس الذي تولى زمام الفريق في منتصف الموسم الجاري خلفا لكارلو أنشيلوتي.

بالرغم من البداية السيئة لبايرن ميونخ مطلع الموسم الجاري تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي صب في مصلحة الغريم بوروسيا دورتموند لكن الأمور تحولت بشكل كبير بعد رحيل كارلو وقدوم المدرب المخضرم يوب هاينكس.

ويستعرض "التحرير" الأسباب التي أدت لحصد بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني:

ذكاء هاينكس

مع قدوم يوب هاينكس لتدريب بايرن ميونخ في 5 أكتوبر الماضي بدلا من كارلو أنشيلوتي وحل السلام والهدوء في الفريق البافاري بعد فترة غير جيدة لفريق تحت قيادة مدرب ريال مدريد السابق.

لم يحتَج يوب لوقت كبير من أجل التعرف على لاعبين بايرن ميونخ لأنه أغلب العناصر الموجودة فازت معه بالثلاثية في 2013 قبل قراره اعتزال التدريب وتعيين بيب جوارديولا محله.

ومزج يوب هاينكس بين عناصر الخبرة والشباب في تشكيلة بايرن ميونخ منذ عودته في طريقة اللعب 4-2-3-1 بالثقة أكثر في الموهبة الكولومبية خاميس رودريجيز مع التدوير بين فرانك ريبيري وكينجسلي كومان وآرين روبين بجوار الثنائي الثابت توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.

تعامل هاينكس بذكاء وحنكة مع العوامل التي قاد فيها الفريق البافاري بمساندة كل اللاعبين مثل ريبيري الذي كان غير سعيد خلال فترة الإيطالي كارلو أنشيلوتي وتوماس مولر هو الآخر من أجل الحصول على أفضل مستوى من الثنائي.

نجح هاينكس في الاستفادة من الحارس البديل أولريتش لأنه لا يملك الفريق البافاري غيره في ظل إصابة مانويل نوير التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة ولم يعود لتدريبات إلا الأسبوع الجاري، وقدم الحارس البديل مستوى رائع في 21 مباراة لعبها تحت قيادة يوب.

وذكاء هاينكس تعكسه النتائج الرائعة لفريق البافاري في بطولة الدوري الألماني بتحقيق 18 انتصار وتعادل وحيد وهزيمتين فقط ليحصد الفريق 55 نقطة وسجل بايرن ميونخ في 21 مباراة 55 هدفا كمعدل قوي واستقبل 13 هدفا فقط.

ويعتبر هاينكس أول شخص يحقق لقب الدوري الألماني 4 مرات كمدرب ولاعب في تاريخ البوندزليجا.

ضعف المنافسين

لم يواجه بايرن ميونخ منافسة حقيقية في الموسم الجاري على لقب الدوري الألماني من الثلاثي بوروسيا دورتموند أو لايبزيج أو شالكة الذين ركزوا جهودهم على حصد مركز الوصافة.

غريم بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند عاش واحدا من أسوأ مواسمه في الموسم الجاري بعدما كان في البداية على صدارة الجدول لكن رحيل بيتر بوس وقدوم بيتر ستوجر بدلا منه في منتصف الموسم تسبب في ضياع الفريق وابتعاده عن المنافسة وخير دليل على ذلك، الخسارة في كلاسيكو ألمانيا بستة أهداف نظيفة كأكبر هزيمة لفريق منذ 1978 في الدوري الألماني.

بينما فريق شالكة حاول تقليص الفارق بينه وبين بايرن ميونخ واستغلال تراجع مستوى بوروسيا دورتموند من أجل الفوز بمركز الوصافة وليس لقب الدوري لكنه لم ينجح في ذلك بل أصبح الفارق بينه وبين بايرن 20 نقطة على صدارة الدوري الألماني.

أما وصيف الدوري الألماني في الموسم الماضي، لم يقدم موسما جيدا في 28 مباراة تعرض لـ8 هزائم وفاز في 13 مباراة وركز جهوده على الدوري الأوروبي البطولة التي يسير بها بشكل جيد ووصل فيها لربع النهائي.

كل المشاكل والظروف التي ضربت منافسي بايرن ميونخ جعلت الأخير يسير وحيدا نحو لقبه السادس على التوالي في الدوري الألماني دون معاناة أو تعب تحت قيادة مدرب عائد من الاعتزال.

ميزان الأرقام

كل الأرقام في بطولة الدوري الألماني خلال الموسم الجاري تشير إلى أحقية بايرن ميونخ بحصد لقب البوندزليجا للمرة السادسة على التوالي هو أفضل هجوم وأقوى دفاع في البطولة الألمانية.

سجل بايرن ميونخ 76 هدفا في 28 مباراة في الدوري الألماني أقوى هجوم في المسابقة واستقبل فقط 21 هدفا كأقوى دفاع بالرغم من افتقاده لأفضل حارس في العالم خلال السنوات الماضية، مانويل نوير للإصابة.

خلال 14 مباراة في ملعبه، بايرن ميونخ لم يتعرض لأي خسارة بل حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين وزار شباك ضيوفه بـ46 هدفا واستقبل 9 أهداف كأفضل فريق في عقر داره.

وكان بايرن ميونخ أفضل فريق خارج ملعبه أيضا بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وخسر في 3 مباريات وتعادل وحيد في 15 مباراة وسجل 30 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا.

لا يملك أي فريق في الدوري الألماني كل تلك الأرقام السابقة التي قادت بايرن ميونخ دون شك لحصد لقب الدوري للمرة الـ28 في تاريخه.

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