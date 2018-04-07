توتنهام يتخطى ستوك وتعادل وست بروميتش مع سوانزي في الدوري الإنجليزي

كتب: علي الزيني

حقق فريق توتنهام فوزًا صعبًا على حساب ستوك سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب استاد بريطانيا، ضمن مواجهات الجولة الـ33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح كريستيان إيريكسين التسجيل لصالح توتنهام في الدقيقة 52 من عمر اللقاء وذلك بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل سلبيًا دون أهداف لأي من الفريقين، وأدرك مامي بيرام ديوف، هدف التعادل بعد خطأ من هوجو لوريس الذي حاول قطع تمريرة شيردان شاكيري المميزة بالتشتيت لترتطم الكرة في مامي ديوف ثم يسدد اللاعب الكرة في المرمى الخالي، وأضاف إيريكسن الهدف الثاني لتوتنهام بعد أن لعب عرضية من ضربة حرة مباشرة وجدت طريقها للمرمى.

واكتفى الدولي المصري رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي، بخوض 69 دقيقة فقط، وبدأ رمضان اللقاء منذ بدايته، وقدم مردودا جيدا، حتى قام مدرب فريقه، باستبداله.

بهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 20 وتعادل 7 وخسر 5، وسجل لاعبوه 64 هدفا ومني مرماه بـ27 هدفا، بينما تجمد رصيد ستوك عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 18، وسجل لاعبوه 30 هدفا ودخل مرماه 63.

وفي مباراة أخرى واصل فريق وست بروميتش ألبيون نزيف النقاط بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره فريق سوانزي سيتي بهدف لمثله في مباراة اليوم في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

تقدم "جاي رودريجيز" بهدف لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 54 من عمر المباراة، وتمكن "تامي أبراهام" من تسجيل هدف التعادل لسوانزي في الدقيقة 75.

وشارك مدافع المنتخب الوطني "أحمد حجازي" في تلك المباراة كأساسي مع وست بروميتش، بينما غاب مواطنه "علي جبر" عن قائمة اللقاء.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست بروميتش إلى 21 نقطة في المركز العشرين، بينما أصبح رصيد سوانزي سيتي 32 نقطة في المركز الخامس عشر.

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